تنصيب لجنة وطنية بوزارة الصناعة لمعالجة جل مشاكل الاستثمار ات المنجزة

أعلن وزير الصناعة أحمد زغدار اليوم الاثنين بقالمة بأن دائرته الوزارية بصدد تنصيب لجنة وطنية من شأنها ايجاد حلول للعراقيل الادارية التي واجهتها الاستثمارات المنجزة في الميدان حالت دون دخولها حيز النشاط.

وأشار زغدار في تصريح للصحافة خلال معاينته للمؤسسة الوطنية العمومية لصناعة الدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها (سيكما) مرفوقا بوزيرة البيئة ة سامية موالفي ضمن زيارة عمل قادتهما للولاية بأن تنصيب هذه اللجنة الوطنية القطاعية جاء بناء على تعليمات الوزير الأول، مضيفا بأنه سيتم تنصيب لجان ولائية يشرف عليها ولاة الجمهورية لحل كل المشاكل الإدارية أو منح الاعتمادات للمستثمرين وحل مشاكلهم في الميدان.

وكشف وزير الصناعة بأنه "رغم الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني فقد تم إحصاء ما يفوق عن 200 مؤسسة اقتصادية خاصة عبر الوطن أنهيت أشغال إنجازها بشكل كلي لكنها ما تزال غير مستغلة" و"معطلة لأسباب إدارية"، قائلا بأنه "حان الوقت اليوم لمعاجلة كل هذه الإشكالات المطروحة سواء على المستوى المحلي بإشراف الولاة أو حتى بالتنسيق بين الوزارات".

وكان الوزير قد طالب القائمين على تسيير مؤسسة "سيكما" بتحسين السياسة التسويقية للمصنع موازاة مع تطوير السياسة الإنتاجية بالشراكة مع المخابر الجامعية، معتبرا بأن الوضعية الحالية للمصنع الذي كان يشغل في وقت سابق 1600 عامل مقابل 100 عامل فقط اليوم هي وضعية "غير مقبولة" خاصة أن الوحدة تعمل حاليا ب20 بالمائة فقط من طاقتها الإنتاجية.

كما أعلن زغدار خلال زيارته للولاية عن إطلاق مشروعين جديدين في الصناعات الغذائية بدون غلوتين ونشاء الذرة على مستوى وحدة إنتاج الخمائر ببلدية بوشقوف شرق عاصمة الولاية وذلك بعد استحالة بعث نشاط الوحدة الأصلي المتمثل في صناعة الخميرة، لأسباب تقنية وبيئية.(