مهياوي للإذاعة : اجبارية تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد19 غير وارد في الوقت الحالي

قال البروفسور رياض مهياوي عضو اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة فيروس كوفيد 19 إن تلقي الجرعة الثالثة من اللقاحات ضد فيروس كوفيد 19 غير وارد في الوقت الحالي، خصوصا و أن المنظمة العالمية للصحة لم تنصح بهذا الإجراء الذي لم يثبت فاعليته في اكتساب مناعة اضافية باستثناء الأشخاص المسنين والمصابين بأمراض نقص المناعة.

أوضح البروفسور رياض مهياوي هذا الثلاثاء ، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثانية ضمن برنامج ضيف الصباح "إينفقي نتصبحيث" ، أن اجبارية الحصول على الجرعة الثالثة ليس مطروحا في هذه المرحلة، مبرزا انتقادات منظمة الصحة العالمية لهذا الإجراء حيث دعت إلى تطبيق العدالة في توزيع اللقاحات على باقي دول العالم التي لم تتمكن من الحصول حتى على الجرعات الأولى.

و أضاف قائلا : "علميا تلقي الجرعة الثالثة لم يثبت فاعليته في اكتساب مناعة اضافية، و اللجنة تتابع عن كثب كل التطورات بخصوص هذه المسألة".

و في سياق متصل قال مهياوي : "الحالة الوبائية في الجزائر مريحة جدا ومستقرة، لكن يجب اتخاذ الحيطة و الحذر نظرا لخطورة هذه الفيروسات المتحورة التي عقدت الأمور كثيرا ليس فقط في الجزائر بل في العالم كله"، مشيرا إلى أن "هناك تكهنات وبائية لا نستطيع الاعتماد عليها بصفة مطلقة، بل يجب أن نحضر أنفسنا لجميع السيناريوهات، بتفادي الإهمال و اللامبالاة، حيث لاحظنا مؤخرا مع تراجع عدد الإصابات عدم ارتداء القناع الواقي و تراخيا من طرف المواطنين، و لهذا يجب الإستمرار في عملية التلقيح لأنها السبيل الوحيد لمكافحة الوباء خصوصا أن كمية اللقاح موجودة بكمية كبيرة."

و في رده عن سؤال حول عدد الأشخاص الملقحين أوضح البروفيسور رياض مهياوي، أن أكثر من10 ملايين جزائري تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا فيما تلقى 5 ملايين الجرعتين.

و أردف قائلا :" بكل ارتياح نتوقع العودة تدريجيا إلى الحياة العادية شريطة المواصلة في عملية التلقيح، و نطمح إلى تحقيق مناعة جماعية بتلقيح 70 بالمائة من الجزائريين لتفادي موجات قادمة ".

و في نفس الإطار نوه ضيف الثانية بقرار الرئيس تبون خلال لقائه الأخير مع الصحافة باستبعاد اللجوء الى إجبارية التلقيح بالجزائر مبرزا أنه قرار يدخل ضمن اخلاقيات مهنة الصحة التي تحترم حرية المواطنين في تلقي اللقاحات و احترام خياراتهم.

المصدر: ملتيميديا الإذاعة الجزائرية