الرئيس تبون يجري مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي قيس سعيد

12/10/2021 - 13:12

أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون,  هذا الثلاثاء, مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي السيد قيس سعيد, هنأه فيها  بمناسبة تنصيب الحكومة الجديدة, حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في بيان الرئاسة: "أجرى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم,  مكالمة هاتفية, مع أخيه قيس سعيد, رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة, هنأه  فيها, بمناسبة تنصيب الحكومة الجديدة, متمنيا له, ولحكومته, التوفيق والسداد".

و"سيشكل تعزيز التعاون الثنائي, في مختلف المجالات - حسب البيان-, محور  أجندة الزيارة المرتقبة, للسيد رئيس الجمهورية, إلى تونس الشقيقة".

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