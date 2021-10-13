أميمة محمود للإذاعة: مقاومة المحتل ميدانيا هي من تقرر مصير الشعب الصحراوي

يعقد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية ورئيس بعثة (المينورسو) ألكسندر إيفانكو، المعين نهاية أوت الماضي أول جلسة إحاطة خلال المشاورات حول المينيرسو، حيث يأمل الصحراويون في أن تفعل مهمة البعثة الأممية للدفع باتجاه تنظيم استفتاء تقرير المصير.

وفي هذا الإطار أكدت ممثلة جبهة البوليساريو في جنيف، أميمة محمود، في تسجيل للقناة الأولى الإذاعية هذا الأربعاء، بأن "سرعة هذه الإجراءات وفعاليتها هي نتيجة مقاومة الجيش الصحراوي ومقاومة شعبنا على ارض الواقع، كما أن تحركات الشعب الصحراوي في الميدان سترغم حتما الأمم المتحدة والدول التابعة لمجلس الأمن على الأخذ بعين الاعتبار مطالب الشعب الصحراوي، وعلى رأس هذه المطالب تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره".

سيدي عمار يتباحث مع رئيس بعثة المينورسو

كما بحث ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة المنظمة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) سيدي محمد عمار، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية ورئيس بعثة (المينورسو) ألكسندر إيفانكو، أمس الاثنين بنيويورك، تطورات الوضع في الصحراء الغربية، والمستجدات في منطقة عمل البعثة.

و ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) أن اللقاء الذي جرى بمقر الأمانة العامة للأمم المتحدة، "كان فرصة للطرفين لتدارس الوضع وآخر التطورات الجارية في منطقة عمل البعثة"، مشيرة إلى أن محمد عمار "عرض وجهة نظر جبهة البوليساريو وموقفها حول أهم القضايا المرتبطة بهذا الموضوع".

ومن المنتظر أن يعقد إيفانكو أمام مجلس الأمن الدولي أول جلسة إحاطة له، غدا الأربعاء، بشأن الوضع وآخر التطورات الجارية في منطقة عمل المينورسو والقضايا ذات الصلة.

وكانت وزيرة الشؤون الخارجية لكينيا، رايشيل أومامو، التي تشرف بلادها على رئاسة مجلس الأمن خلال أكتوبر الجاري قد صرحت أن "برنامج نقاشات مجلس الأمن خلال الشهر الجاري ستتضمن مشاورات حول بعثة المينورسو التي تنقضي آجالها بتاريخ 31 أكتوبر"، من تنشيط الكسندر إيفانكو على الأرجح وبحضور أعضاء المجلس الذين "سيصوتون على مشروع لائحة يهدف إلى تجديد عهدة المينورسو"، حسبما ورد في الموقع الالكتروني للمجلس.

ومن المقرر نشر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع في الصحراء الغربية قبل جلسة الإحاطة الإعلامية هذه.

كما ينتظر عقد اجتماع للبلدان المساهمة بقوات مع أعضاء المجلس قبل تجديد عهدة المينورسو.

وكان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، قد أبلغ أعضاء مجلس الأمن عن تعيين الروسي الكسندر ايفانكو، الذي كان قائد أركان المينورسو منذ 2009، و ذلك خلفا لكولين ستيوارت الذي أنهى عهدته بتاريخ 26 أوت.