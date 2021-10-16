كورونا: 93 إصابة جديدة، 68 حالة شفاء و3 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر

سجلت 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و3 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 68 مريضا للشفاء، حسبما أفادت به وزارة الصحة، هذا السبت، في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 205.199 حالة من بينها 93 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 140.687 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 5.870 حالة.