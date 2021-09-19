الدخول المدرسي: الدرك الوطني يضع مخططا خاصا لتأمين محيط كافة المؤسسات التعليمية

أكدت قيادة الدرك الوطني, اليوم الأحد في بيان لها, اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين محيط كافة المؤسسات التعليمية, بوضعِ مخطط أمني وقائي خاص بالدخول المدرسي (2021-2022) المقرر للثلاثاء المقبل.

وأوضح البيان أنه و تحضيرا للدخول المدرسي (2021- 2022) و''سعيا من مصالح الدرك الوطني للمساهمة في إنجاحه ومرافقته, بالتنسيق مع السلطات المعنية عبركامل إقليم اختصاص الدرك الوطني, تم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية واللازمة المتعلقة بتوفير الشروط والظروف الأمنية المناسبة لفائدة المؤسسات التعليمية, بوضعِ مخطط أمني وقائي خاص بهذه المناسبة''.

وتهدف هذه الإجراءات, مثلما أوضحه المصدر ذاته, إلى "توفير الأمن بمحيط كل المؤسسات التعليمية (دور الحضانة, مدارس ابتدائية, متوسطات ثانويات وكذا الجامعات والأحياء الجامعية)".

ويرتكز المخطط المذكور على جملة من التدابير المتمثلة في "تكثيف التشكيلات الأمنية خاصة في الفترات المتزامنة مع أوقات الدخول و الخروج, مع تسهيل سيولة حركة المرور بالقرب من هذه المؤسسات والمحافظة على أمن وسلامة المتمدرسين والأولياء", بالإضافة إلى "الوقوف على تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا المستجد".

وفي هذا الإطار, "تقرر نشر عناصر الدرك الوطني ضمن تشكيلات ثابتة ومتحركة مدعومة بالتغطية الجوية لتوفير أمن جواري أنجع, بغرض زرع الطمأنينة والسكينة في نفوس الأولياء والمتمدرسين".

كما أنه و نظرا لزيادة تدفق حركة المرور عبر محاور الطرق المنجرة عن هذا الدخول المدرسي, تم اتخاذ إجراءات أخرى خاصة لتأمين وضمان سيرورة حركة المرورعن طريق "التواجد الفعلي والفعال للوحدات, مع التركيز على الجانب التحسيسي والتوعوي الذي يعتبر أحد الأساليب الناجعة في السلامة المرورية بصفة عامة".

وتؤكد ذات المصالح أنها "تبقى دائمة الجاهزية ومهيأة للحفاظ على الأمن العمومي بصفة مستمرة والتدخل في كل ما يتعلق بضمان السكينة العمومية".

كما أنها "ستباشر عن طريق الفرق الإقليمية, وحدات أمن الطرقات وفرق حماية الأحداث بالتنسيق مع السلطات المختصة, برنامجا اتصاليا وتحسيسيا لفائدة المتمدرسين وأوليائهم, لحثهم على ضرورة احترام الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والوقاية من حوادث المرور, والآفات الاجتماعية في الوسط المدرسي", يتابع البيان.

وفي هذا الإطار, يبقى الرقم الأخضر (55-10) في خدمة المواطنين وتحت تصرفهم في حالة طلب النجدة أو الإسعاف أو طلب التدخل عند الضرورة, فضلا عن موقع (tariki) وصفحة الفايسبوك, للاستعلام عن حالة الطرقات, بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني

"https://ppgn.mdn.dz" الخاص بالشكاوى المسبقة للدرك الوطني من أجل إرسال شكاوى عن بعد عن طريق الإنترنت.

تسخير قرابة 5000 شرطي لتأمين الدخول المدرسي بالعاصمة

سخرت مصالح أمن ولاية الجزائر, تشكيلا أمنيا معتبرا من مختلف الرتب والمصالح يصل إلى قرابة 5 آلاف شرطي بصفة مباشرة لتأمين الدخول المدرسي, حسبما أفاد به, اليوم الأحد, بيان لذات المصالح.

وأوضح البيان أن مصالح أمن ولاية الجزائر, وضعت "مخططا أمنيا محكما ومتجانسا يتناسب والدخول الاجتماعي 2021-2022", حيث سخرت له "تشكيلا أمنيا معتبرا من مختلف الرتب والمصالح, حيث أدرجت قرابة 5000 شرطي بصفة مباشرة لتأمين الدخول المدرسي".

وأضاف المصدر, أن مصالح الأمن العمومي بمختلف فرقها وفصائلها "لن تدخر جهدها عبر كامل إقليم ولاية الجزائر, في تسهيل حركة المرور بكل المحاور الرئيسية والفرعية خاصة تلك المؤدية للمؤسسات التربوية بمختلف أطوارها التعليمية", كما ستعمل على ضمان امتصاص الضغط المروري من خلال وضع تشكيلات أمنية بالقرب من المؤسسات التربوية.

وأكدت في السياق ذاته, أن تشكيلات أخرى راكبة وراجلة تابعة لفرق الشرطة القضائية, "لن تتوانى هي الأخرى في التواجد الدائم والمستمر بمحيط هذه المؤسسات التعليمية لتأمينها وتأمين المتمدرسين وأوليائهم, ووضع حد لكل السلوكيات الشاذة وغير الأخلاقية التي تبدر من بعض الشباب الذين ليست لهم صلة إطلاقا بالمؤسسة والتعليم".