كورونا : 87 إصابة جديدة و28 ولاية لم تسجل أية حالة

سجلت 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و وفاتان خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 71 مريضا للشفاء، حسب ما أفادت به وزارة الصحة، اليوم الأحد، في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 205.286 حالة، من بينها 87 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 140758 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 5.872 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 13 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 28 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، 17 ولاية سجلت من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 3 ولايات أخرى 10 حالات فما فوق.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.