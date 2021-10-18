كورونا: 78 إصابة جديدة, 67 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر

سجلت 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و حالة وفاة واحدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 67 مريضا للشفاء، حسب ما أفادت به وزارة الصحة، هذا الاثين في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 205364 حالة، من بينها 78 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 140725 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 5873 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 11 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 27 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية, 18 ولاية سجلت من حالة واحدة إلى 9 حالات, فيما سجلت 3 ولايات أخرى 10 حالات فما فوق.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة, كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.