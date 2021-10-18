الرئيس تبون يستقبل سفير جمهورية مصر بالجزائر

استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, هذا الاثنين بمقر رئاسة الجمهورية, سفير جمهورية مصر العربية السيد أيمن مشرفة, الذي أدى له زيارة وداع إثر انتهاء مهامه بالجزائر.

وتوجه السفير المصري بجزيل شكره للسيد رئيس الجمهورية والسلطات الجزائرية على كل التسهيلات والتعاون خدمة للشعبين الشقيقين والمصالح المشتركة للبلدين .

وعقب اللقاء ادلى السفير المصري بتصريح للصحافة قال فيه: "تشرفت اليوم بلقاء رئيس الجمهورية رغم مشاغله وارتباطاته العديدة", مؤكدا أن هذا اللقاء كان "ثريا ومثمرا", حيث استمع فيه إلى وجهة نظر الرئيس تبون في "المسائل ذات الاهتمام المشترك في المحيط الإقليمي والدولي".

وأوضح السيد مشرفة أن اللقاء يعكس "تميز العلاقة المصرية-الجزائرية التي نتطلع إلى الارتقاء بها إلى أعلى الآفاق", مضيفا أنه جدد بذات المناسبة دعوة رئيس الجمهورية لزيارة القاهرة "في المستقبل القريب".

وأعرب السفير المصري عن تمنياته بالخير للشعب الجزائري الذي وصفه ب"الكريم والمضياف".