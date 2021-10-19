المسرح الوطني الجزائري يعلن قائمة الفائزين بمسابقة الأطفال

أعلن المسرح الوطني الجزائري "محي الدين بشطرزي" على صفحته على فيسبوك عن قائمة الفائزين بالمسابقات الثلاثة الموجهة للأطفال, والتي نظمها المسرح إحياءً لذكرى رجال المسرح, أحسن عسوس وادريس شقروني وعبد المالك بوساهل الذين وافتهم المنية في جويلية 2021.

بالنسبة لمسابقة "الحكواتي الصغير" التي نظمت احياء لذكرى الكوميدي والمخرج أحسن عسوس الذين غادر الحياة في 23 جويلية الماضي عن عمر ناهز 72 سنة, عادت أفضل ثلاث قصص لرتاج بوفاتح (الملك الأعرج والرسام الذكي), متبوعة برنيم حضري عن قصة "الأمل عملة النجاح", ثم وسام سماحي وعملها المعنون "الشجرة الحزينة والكوخ".

أما مسابقة "القاص الصغير" التي كرست لإحياء ذكرى الكوميدي والمخرج ادريس شقروني الذي غادرنا في 20 جويلية 2021, فقد عادت جائزتها الأولى لصلاح الدين بابا حني عن عمله "فريق الأطباء الصغير" والمرتبة الثانية لعبد الجليل أكرم بن سراي عن قصة "بدون عنوان", بينما عاد المركز الثالث لفونة ملاك داودي عن قصة "هجوم يدمر العالم".

وبخصوص مسابقة "الفكاهي الصغير" التي نظمت تكريما للكوميدي والمخرج عبد المالك بوساهل, الذي وافقته المنية يوم 29 جويلية 2021 عن عمر ناهز 56 سنة, فقد فازت بها تقوى سوري متبوعة بآدم حميزي في المرتبة الثانية وعاشور حواء أيلول في المركز الثالث.

ونظمت المسابقات الثلاث الموجهة لجمهور الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 6 و15 سنة, حول مسائل لها علاقة بوباء كورونا (كوفيد-19), بحيث اشترط على المشاركين تسجيل أعمالهم القصصية على دعائم فيديو.

وبالنسبة لمسابقة القاص الصغير, فقد اشترط على المشاركين الصغار كتابة قصة صغيرة لا تتجاوز 500 كلمة.