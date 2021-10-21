﻿كورونا: 70 إصابة جديدة و 59 حالة شفاء و 3 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة في بيان لها ،عن تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وثلاث وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 59 مريضا للشفاء.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 205.599 حالة من بينها 70 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 141.017 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 5.881 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 16 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 27 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية، 20 ولاية سجلت من حالة واحدة إلى 9 حالات،فيما سجلت ولاية واحدة 10 حالات فما فوق.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.