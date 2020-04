Le MJS prolonge la suspension des manifestations sportives jusqu'au 19 avril

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a décidé mercredi de prolonger la suspension, jusqu'au 19 avril, de toutes les manifestations sportives, dans le cadre des mesures de prévention face à la propagation du coronavirus (Covid-19).

Le communiqué du MJS, informe que "toutes les mesures préventives prises en date du 16 mars 2020 demeurent en vigueur jusqu'au 19 avril", lit-on dans.

Ces dispositions concernent aussi la fermeture de toutes les infrastructures sportives, de jeunesse et de loisirs, le report des activités et sorties en plein air ainsi que l'organisation des assemblées générales des structures d'animation sportives.

Les activités liées à la mobilité des jeunes et autres jumelages entre les auberges de jeunes sont également concernées par cette mesure, au même titre que les manifestations et activités de jeunesse, festivals, rencontres, expositions et salons prévus au niveau local, régional et national.

Pour rappel, le ministère avait décidé le 15 mars dernier, dans une première mesure, de reporter jusqu'au 5 avril toutes les manifestations sportives dans le cadre des mesures de prévention face au coronavirus.