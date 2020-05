Nasri: appel à la préparation des listes de souscripteurs des logements LPA

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri a mis l'accent sur la nécessité de préparer les listes de souscripteurs aux Logements promotionnels aidés (LPA) et d'accélérer la réalisation des logements ruraux et des lotissements sociaux.

Un communiqué du ministère, a indiqué : "lors d'une réunion d'évaluation en visioconférence organisée au siège du ministère, jeudi, le ministre de l'Habitat a mis l'accent sur la nécessité d'œuvrer avec les autorités locales afin de préparer les listes nominatives de souscripteurs aux logements LPA, en sus des logements ruraux et des lotissements sociaux

Cette rencontre, ajoute la source, a regroupé le secrétaire général du ministère, la chef de cabinet, l'inspecteur général, les directeurs généraux centraux et les directeurs d'établissements sous tutelle ainsi que les directeurs relevant du secteur dans les wilayas du Sud algérien (Adrar, Béchar, Tamanrasset, Tindouf, Biskra, Laghouat, Ghardaïa, El-Oued, Illizi et Ouargla).

Après s'être incliné à la mémoire du directeur de l'Habitat de la wilaya de Béchar et avoir rappelé les mesures de prévention pour faire face au Coronavirus, Nasri a appelé les cadres du secteur à la nécessité de finaliser les projets programmés qui ont été suspendus en raison de la pandémie, a poursuivi le communiqué.

Cette réunion a également constitué une occasion pour suivre de près tous les programmes de logements dans ces wilayas, notamment les programmes parachevés qui n'ont pas encore été réceptionnés.

En outre, il était question d'évaluer les programmes qui sont en cours de réalisation et de ceux qui n'ont pas encore été lancés. Pour ce qui est des logements AADL (Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement), un exposé a été présenté par le Directeur général de l’agence AADL, sur ses projets dans chacune de ces wilayas, dont les travaux de réalisation connaissent un avancement dans l’ensemble.

Selon la même source, la réunion a également abordé les projets dont les travaux se sont achevés, mais non encore réceptionnés, étant non raccordés aux réseaux d’électricité et de gaz.

A ce titre, le ministre a donné des instructions sur la nécessité de coordonner avec la société Sonelgaz, en vue de raccorder ces projets aux réseaux d’électricité et de gaz. De son côté, le Directeur général de l'Urbanisme, de l'Architecture et de la Construction, a présenté un exposé dans lequel il a abordé les obstacles rencontrés par ces wilayas en matière d’aménagement.

Il a, à ce propos, formulé plusieurs recommandations en vue de lever ces obstacles, tout en insistant sur l’intensification des sorties sur le terrain, des agents habilités à travers les wilayas pour le contrôle des constructions non autorisées et la régularisation des dossiers de la Loi 08-15, estimés à 13.474 dossiers répartis à travers les wilayas précitées (10 wilayas).

Le même responsable a également appelé à l’accélération de l’adoption des outils de l’urbanisme en vue d’être en mesure d’aménager le foncier destiné aux programmes de logement et équipements publics, à respecter le tissu urbain et le cachet architectural de la région où sont implantés les logements, ainsi qu’à la nécessité d’accélérer la cadence de la réalisation de l’aménagement extérieur des lotissements publics et logements publics dans ces wilayas. Le directeur général des équipements publics a présenté, lors de la réunion, un compte-rendu des équipements publics, notamment ceux devant être livrés à la prochaine rentrée scolaire.