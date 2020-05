Bundesliga : Dortmund s'impose, Bensebaini trébuche

Le dauphin Dortmund remporte une précieuse victoire en déplacement 2-0 contre Wolfsburg, mettant sous pression le leader le Bayern Munich qui accueille Francfort, tandis que Mönchengladbach ou évolue l'international algérien Ramy Bensebaini s'est incliné à domicile face à Leverkusen (1-3) et glisse à la 4e place.

Lors de la 27e journée du championnat d'Allemagne disputée toujours à huis clos et sous haute protection sanitaire, pour limiter les risques d'infection au coronavirus, le Borussia Dortmund revient provisoirement à une longueur de Munich (58 pts), avec des buts de Raphaël Guerreiro (32e) et Achraf Hakimi (78e).

Les bavarois doivent absolument battre Francfort pour reconstituer son matelas de quatre points d'avance avant l'explication directe de mardi prochain.

Dans l'autre choc de ce samedi, qui opposait deux prétendants à la Ligue des champions Mönchengladbach et Leverkusen, c'est le Bayer qui a réalisé la très bonne opération.

En s'imposant 3-1 en déplacement, "malgré" les 13.000 effigies de supporters en carton qui trônaient dans les tribunes du Borussia-Park, pour tenter de faire oublier le huis clos, Leverkusen a pris provisoirement la troisième place avec 53 points et une longueur d'avance sur Mönchengladbach.

Un doublé du jeune talent Kai Havertz (7e et 58e) et un but de Sven Bender (81e) ont mis à genou les "Poulains", qui ont toutefois répondu avec un but de Marcus Thuram.