Abdelkrim Medouar sceptique sur une éventuelle reprise

Le président de la Ligue de football professionnel (LFP) Abdelkrim Medouar, s’est montré, vendredi, sceptique quant à une éventuelle reprise de la Ligue 1, suspendue depuis mi-mars en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Sur les ondes de la Chaine I de la radio nationale, Medouar a indiqué : "personnellement, je pense que nous ne pouvons pas reprendre la compétition, il sera très difficile aux clubs de respecter les mesures de prévention et le protocole sanitaire, soulignant : "nous n'avons pas les moyens des pays européens pour rejouer au football, des centaines de millions d'euros ont été déboursés en Europe pour reprendre, et la santé du citoyen doit primer avant toute autre chose".

Pour discuter d'une éventuelle reprise du championnat, suspendu depuis mi-mars, une réunion s'est tenue il y'a quelques semaines au siège du ministère de la Jeunesse et des Sport (MJS), en présence d’un représentant de la FAF, et du président de la Ligue de football professionnel (LPF) Abdelkrim Medouar, ainsi que d’un représentant du Centre national de la médecine du Sport (CNMS).

Aucune décision n’a été prise sur un possible reprise du championnat, et tous les intervenants étaient unanimes à dire que tout sera tiré au clair après le déconfinement.

En raison de la crise sanitaire qui prévaut depuis mars dernier, le gouvernement a prolongé jeudi le confinement jusqu’au 13 juin prochain.

" Comme je l’ai déjà indiqué auparavant, la décision de reprendre ou non relève exclusivement des autorités représentées, essentiellement par le MJS et le ministère de la santé, et nous ne devons négliger aucun détail dans ce genre d’affaire sensible, le football n’est qu’un sport", a-t-il ajouté.

Avant d’enchaîner : " Si le confinement est levé après le 13 juin, il sera possible d’évoquer les prochaines étapes, mais actuellement ce n’est pas le cas ", a-t-il conclu.

La sortie médiatique du patron de la LFP intervient une semaine après celle du président de la commission médicale de la Fédération algérienne de football (FAF) Djamel Eddine Damerdji, qui s’est également montré sceptique sur une reprise.

" Il est quasiment impossible de reprendre l’entraînement par petits groupes en ce moment, alors que la compétition dépend essentiellement de la levée du confinement, ce qui n’est pas le cas actuellement, autre chose très importante, l’épidémie du virus doit disparaître ou bien diminuer sensiblement, ce qui est difficile et nécessite un grand travail ", a-t-il indiqué.

Avant la suspension du championnat de Ligue 1, le CR Belouizdad occupait la tête du classement avec 40 points, à trois longueurs de ses deux poursuivants directs l’ES Sétif et le MC Alger, sachant que le Chabab et le "Doyen" comptent un match en moins.

En Ligue 2, l’Olympique Médéa domine la compétition avec 42 points, à deux unités de son dauphin la JSM Skikda.