CR Belouizdad : les joueurs ont accepté la baisse de salaire de 50%

Les joueurs du CR Belouizdad (Ligue 1), ainsi que les staffs technique et médical, ont accepté de réduire leurs salaires à hauteur de 50 % pour aider leur club, particulièrement, en cette période de pandémie du Covid-19, a annoncé ce vendredi le Directeur général du Chabab, Taoufik Korichi.

« L’ensemble des joueurs ainsi que les staffs technique et médical ont accepté l’accord à l’amiable avec le club qui stipule la réduction de 50% de leurs salaires, et ce, afin de collaborer par rapport à la situation économique du pays et pour préserver la santé financière du club », a déclaré Korichi à la Chaîne 3 de la Radio nationale.

« 80% des joueurs ont signé le document, il ne reste que cinq ou six joueurs. Ces derniers habitent loin et ne peuvent pas se déplacer en raison du confinement, ils devront donc nous envoyer le document par mail », a-t-il ajouté.

Relancer sur une éventuelle reprise de la compétition, suspendue depuis le 16 mars dernier en raison de la pandémie du coronavirus, Korochi a réitéré son avis sur la question.

« Les clubs n’ont pas les moyens de mettre en place le protocole sanitaire pour protéger les joueurs. C'est une question de santé des personnes et des vies humaines, donc essayant de voir les choses dans ce sens-là », a conclu le directeur général des Rouge et Blanc, leader de la Ligue 1 après 22 journées.