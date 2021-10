Football - Ligue 1 (1e J) : le MC Oran dame le pion au CS Constantine (0-1)

Le MC Oran a lancé sa saison de la meilleure des manières en allant damer le pion au CS Constantine (0-1), ce vendredi au stade Ben Abdelmalek Ramdane, en match d’ouverture de la première journée du championnat national de Ligue 1.

Le coup de starter de la nouvelle saison footballistique a été donné cet après-midi depuis la ville des ponts suspendus. Une première sortie qui n’a pas été prolifique aux gars de l’Antique Cirta piégés, à domicile, par une bonne formation oranaise.

Sur le plan du jeu, la première mi-temps a été d’un niveau moyen (0-0). En revanche, la seconde mi-temps a été d’une bien meilleure qualité. Les Constantinois ont assiégé le camp adverse à la recherche de l’ouverture du score, toutefois, sans parvenir à faire sauter le verrou de la défense du MCO.

Hold-up parfait

Côté visiteurs, les protégés de Azzedine Aït Djoudi ont pu compter sur le portier Soufi, des grands jours, pour annihiler les occasions adverses, tout en guettant la moindre occasion pour ouvrir la marque. Et c’est d’ailleurs sur une contre-attaque rapide que les Hamraoua ont réussi à débloquer la situation, à la 56e minute, par l’entremise de Belkacem Yadaden.

Parti comme une flèche, depuis le rond central, le transfuge du HB Chelghoum-Laid, meilleur buteur de la ligue 2 la saison écoulée, a fait parler sa pointe de vitesse pour mettre dans le vent deux défenseurs du CSC et aller crucifier le portier Rahmani.

Grâce à ce hold-up parfait, le MCO prend, provisoirement, les commandes du championnat (3 pts) en attendant le déroulement des autres matchs. Cette première sortie de la saison se poursuivra ce samedi, à partir de 16h00, avec quatre rencontres au programme : NA Husseïn Dey - USM Alger, RC Arbaâ - US Biskra, WA Tlemcen - NC Magra et Paradou AC - ASO Chlef.

Concernant les quatre parties restantes de cette première manche, JSS - RCR, ESS - HBCL, OM - JSK et MCA - CRB, en l’occurrence, elles ont été reportées au mardi 2 novembre en raison de la participation du CR Belouizdad et de l’ES Sétif à la Ligue des Champions africaine et de l’engagement du duo JS Kabylie, JS Saoura à la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).