Accidents de la route: baisse de 22,7% durant les cinq premiers mois de 2020

Le taux des accidents de la route a enregistré une baisse de 22,7% les cinq (05) premiers mois par rapport à la même période de l'année passée, ont indiqué lundi les services de sécurité routière.

Le bilan des mêmes services a fait état de 5.271 accidents ayant fait 227 morts et 6.333 blessés les cinq premiers mois de 2020, contre 6.819 accidents, 293 morts et 8.129 blessés enregistrés durant la même période de l'année dernière, soit une baisse de 22,7%, précise le bilan national des mêmes services.

Le facteur humain était à l'origine de 5.174 accidents, outre l'état des véhicules (48 cas), des routes et de l'environnement (49 cas).

Concernant les activités de sensibilisation, les mêmes services ont affirmé avoir dispensé 747 heures de cours théoriques au niveau des établissements scolaires, 148 heures aux circuits de l'éducation routière et organisé plus de 425.000 activités de sensibilisation en faveur des usagers de la voie publique.

Et pour faire face à l'excès de vitesse et le dépassement dangereux, les services de la sécurité routière ont dressé 235.874 points de contrôle, effectué près de 600.000 patrouilles pédestres, 628.000 patrouilles motorisée et 4.059 contrôle par le radar.

S'agissant des mesures coercitives, les mêmes services ont enregistré plus de 32.000 délits durant les cinq premiers mois de 2020 contre 21.000 durant la même période de l'année dernière, soit une hausse de 52%, outre 21.217 véhicules mis en fourrière en 2020 contre 6.734 véhicules en 2019.

Le bilan fait état de plus de 39.000 conducteurs arrêtés en 2020 contre 31.000 arrêtés les cinq premiers mois de l'année passée, en sus de 351.190 contraventions dressées en 2020 contre 276.216 contraventions en 2019. APS