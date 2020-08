Le président de la République reçoit un appel téléphonique de son homologue turc à l’occasion de l’Aïd El Adha

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, vendredi, un appel téléphonique de son frère, le Président de République turque, Recep Tayyip Erdogan qui lui a présenté, à l’occasion de l’Aïd El Adha, ses vœux de santé et de bonheur et au peuple davantage de prospérité et de stabilité, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

"Le Président de la République lui a exprimé, à son tour, ses vœux les meilleurs et ses souhaits de persistance de la bénédiction de la sécurité et de la prospérité", ajoute la même source.

APS