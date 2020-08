Constantine: près de 12 ha et 270 arbres fruitiers ravagés par les feux

Prés de 12 hectares de couvert végétal et 270 arbres fruitiers, ont été ravagés par des incendies signalés durant les dernières 24 heures dans différentes communes de la wilaya de Constantine, a-t-on appris samedi, auprès de la direction de la protection civile (DPC).

Ces sinistres ont provoqué la destruction de près de 11 hectares d’herbes sèches et de un (1) ha de moisson, a précisé la cellule de l’information et de communication de ce corps constitué , relevant que des moyens humains et matériels importants dont 21 agents de ce corps constitué, 7 camions anti-incendie et 5 véhicules de transmission, ont été mobilisés pour lutter contre les flammes.

Ces feux ont été signalés dans les communes d’El Khroub, Didouche Mourad, Hamma Bouziane, Zigoud Youcef et Constantine, a-t-on ajouté.

L’intervention rapide des services de la protection civile a permis de préserver des flammes 200 autres arbres fruitiers et de vastes surfaces de couvert végétal, a fait savoir la même source.

Durant la dernière semaine, environ 30 hectares de couvert végétal et 420 arbres fruitiers, répartis sur différentes communes ont été détruits par des incendies, a-t-on signalé.