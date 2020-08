Deux personnes meurent par noyade à Bejaïa et Skikda

Deux personnes ont trouvé la mort par noyade dans les wilayas de Bejaïa et Skikda durant les dernière 24 heures, a indiqué jeudi un communiqué des services de la Protection civile (PC).

Il s'agit d'un jeune homme âgé de 21 ans, noyé en mer, dans la commue et daïra de Bejaia, et d'un autre âgé de 23 ans noyé dans une piscine communale à la cité El Arbi Ben M’Hidi, dans la commune et daïra de Skikda.

Concernant les accidents de la circulation routière, il a été enregistré 208 blessés, pris en charge, puis évacués vers les établissements de sante par les éléments de la PC, a ajouté la même source.

S'agissant des activités de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, les unités de la PC ont effectué 58 opérations de sensibilisation à travers 14 wilayas(43 communes), portant sur la pandémie Covid-19, rappelant aux citoyens la nécessité de respecter le confinement ainsi que les règles de la distanciation physique.

Les unités de la PC ont effectué également 138 opérations de désinfections générales à travers 22 wilayas (64 communes ont été ciblées), a relevé la même source, ajoutant que ces opérations ont touché l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, où la PC a mobilisé pour les deux opérations 463 agents, 58 ambulances, 68 engins, ainsi que la mise en place des dispositifs de surveillance dans 31 sites d’hébergement destinés au confinement des citoyens rapatriés à travers 10 wilayas, à savoir: Alger, Tizi-Ouzou, El-Tarf, Tipaza, Guelma , Oran, Constantine, Boumerdes, Annaba et El Oued.

Concernant le dispositif de la PC en matière de lutte contre les incendies de forêts et récoltes, il a été enregistré, durant la même période, 112 incendies, dont 43 incendies de forêts, 30 incendies de maquis, 46 incendies d’herbe, 3 incendies de récolte, ayant causé des pertes estimées à 321 ha de forêt, 675 ha de maquis, 612 ha d’herbes, 4.500 bottes de foin, 5.725 arbres fruitiers et 21 palmiers brulés.

Par ailleurs, les unités de la PC ont enregistré 2.803 interventions, dans les différents types d’intervention pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité ainsi que des opérations de sensibilisation et de désinfection relatives au Covid-19.