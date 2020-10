Respect impératif du système de permanences spécial fêtes nationales et religieuses

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a mis l'accent, lors de sa rencontre mercredi avec des représentants de deux organisations d’artisans et de commerçants algériens, sur l'impératif respect de la permanence durant le Mawlid Ennabaoui Echarif et le 1er Novembre, en vue d’assurer l’approvisionnement des citoyens en différentes marchandises, a indiqué un communiqué du ministère.

"Lors de ses des deux rencontres distinctes, tenues mercredi, avec respectivement, le Secrétaire général de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), Hazab Ben Chahra, les représentants de l’union dans l’ensemble des wilayas du pays, ainsi qu’avec le Président de l'Association nationale des commerçants et artisans algériens (ANCA), El Hadj Tahar Boulenouar, M. Rezig a souligné "la nécessité de respecter le système de permanence durant les fêtes nationales et les jours fériés, d’autant plus que le peuple algérien célébrera deux anniversaires successifs, le Mawlid Ennabaoui Echarif, jeudi, et le 1er Novembre, dimanche prochain", lit-t-on dans le communiqué posté sur le compte Facebook du ministère.

Dans ce contexte, M. Rezig a rappelé la nécessité de "respecter toutes les mesures préventives, à même de contenir et lutter contre la propagation de l’épidémie de la Covid-19".

Le ministre a également tenu à saluer "le rôle capital qu’accomplissent les commerçants et tous les partenaires professionnels en cette conjoncture sanitaire exceptionnelle".