Mondial 2021 : la préparation des Verts fortement perturbée

Le directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne de handball (FAHB), Abdelkrim Bechkour, a regretté mercredi que la préparation de l’équipe nationale en vue du Mondial 2021 en Egypte (13-31 janvier), soit "fortement" perturbée en raison de la pandémie de la Covid-19.

"On devait nous déplacer ce mercredi en Tunisie pour disputer deux matchs amicaux face à la sélection locale. Nous avons même reçu l’accord du ministère de la Jeunesse et des Sports pour effectuer le déplacement par voie terrestre, mais nous avons fini par annuler le voyage en raison de l’indisponibilité de l’ensemble du groupe. Quatre joueurs ont passé aujourd’hui des tests de dépistage de la Covid-19. On ne pouvait pas programmer un regroupement au vu de la situation actuelle", a indiqué à l’APS le DTN.

Après deux premiers stages effectués à Annaba sous la conduite du sélectionneur national, Alain Portes, le Sept national a été touché de plein fouet par la Covid-19, lors du troisième regroupement qui s’est déroulé à Alger, poussant l’instance fédérale à l’interrompre pour des raisons sanitaires.

"Les deux premiers stages se sont déroulés dans les meilleures conditions, mais celui d’Alger n’a pu aller à son terme. Les quatre joueurs testés positifs ont refait mercredi leurs tests, alors que les autres testés négatifs devront également refaire leurs analyses pour confirmer qu'ils n'ont pas été infectés", a-t-il ajouté.

Interrogé sur la suite de la préparation de l’équipe nationale en vue du rendez-vous mondial, Bechkour a indiqué qu'il n’y avait pour le moment "aucune visibilité".

"C’est difficile de se projeter, tant que le groupe n’est pas encore au complet. Nous sommes en contact permanent avec les joueurs pour leur faire rappeler la nécessité de respecter strictement les gestes barrières et surtout nous signaler le moindre éventuel symptôme qui pourrait apparaître". Avant d’enchaîner : "Le seul stage programmé officiellement est celui prévu en décembre prochain en Pologne avec au programme quatre matchs amicaux : deux face à la sélection locale A et deux autres devant la sélection B. Même si les frontières aériennes resteront fermées, nous allons trouver une solution pour ne pas rater ce stage important", a-t-il conclu.

Au Mondial 2021, le Sept algérien fait partie du groupe F aux côtés du Maroc, du Portugal et de l'Islande.

Les camarades de Messaoud Berkous débuteront le tournoi contre le Maroc le 14 janvier avant d'affronter respectivement l'Islande (16 janvier) puis le Portugal (18 janvier).

