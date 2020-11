Accidents de la route : 4 décès et 182 blessés durant les dernières 24 heures

Quatre personnes ont trouvé la mort et 182 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus à travers plusieurs wilayas du pays, durant les dernières 24 heures, selon un bilan publié mardi par les services de la Protection civile (PC).

Concernant les activités de lutte contre la propagation du Covid-19, les unités de la PC ont effectué durant la même période, 178 opérations de sensibilisation, à travers 13 wilayas (73 communes), portant sur la pandémie Covid-19, rappelant aux citoyens la nécessité du respect du confinement ainsi que les règles de la distanciation physique, a relevé la même source.

Les unités de la PC ont effectué 282 opérations de désinfection générale, à travers 14 wilayas (62 communes ont été ciblées), a ajouté la même source, relevant que ces opérations ont touché l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles durant lesquelles la PC a mobilisé, pour les deux opérations, 594 agents, 84 ambulances et 86 engins.

Par ailleurs, les éléments de la PC sont intervenus pour l’extinction de deux incendies urbains dans les wilayas de Souk-Ahras et Bordj Bou Arreridj, a indiqué la même source, précisant que l’intervention de la PC a permis de circonscrire ces incendies et d’éviter leur propagation, aucune victime n’étant à déplorer.

Les unités de la PC ont enregistré 3.182 interventions de différents types pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité, ainsi que pour des opérations de sensibilisation et de désinfection relatives au Covid-19.