Ligue 1 - 1e journée (1ère partie) : entame de saison timide

Le coup de starter du championnat national de Ligue 1 a été donné ce vendredi après un long repos forcé exigés par la pandémie de la Covid-19. Un retour sur les terrains bien timide car les quatre rencontres au programme de la première partie de la première journée non pas connues de vainqueurs.

Pour l’histoire, le premier but de cette nouvelle saison footballistique a été marqué par Abdelkader Boutiche dans le match NA Husseïn Dey - MC Oran, et ce en faveur des Hamraoua. Une première réalisation scorée sur penalty à la 44e minute. Toutefois, ce maigre avantage n’a pas suffi aux gars d’El Bahia pour empocher le gain de la partie, car le NAHD est parvenu à égaliser juste après le retour des vestiaires par l’entremise de Si Ammar (46’).

Un but partout a été également le score de la rencontre RC Relizane – Paradou AC. À l’image de la première empoignade, les visiteurs ont fait mouche en premier grâce à Benbouali (18’). Cependant, les Relizanais ont réussi à revenir au bon moment en nivelant la marque juste avant la mi-temps par l’intermédiaire de Hitala (44’).

A Constantine, le CSC a été accroché par le promu, le WA Tlemcen. Les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge (0-0).

Quant à elle, la JS Kabylie a connu le même sort, contrainte au partage des points par le CA Bordj Bou Arreridj (0-0).

USM Alger - ES Sétif, la belle affiche

Cette première manche de la saison se poursuivra ce samedi avec une affiche alléchante prévue, à 16h00 au stade Omar Hamadi (Alger), entre l’USM Alger et l’ES Sétif. Désormais drivés par Benaraïbi Bouziane, les Rouge et Noir auront à cœur de réussir leur première sortie, en championnat, notamment après leur défaite en Supercoupe d’Algérie, disputée le 21 décembre dernier face au CR Belouizdad.

Un peu plutôt, l’Olympique de Médéa signe son retour parmi l’élite avec la réception de la JS Saoura (14h30). Pour sa part, le NC Magra sera l’hôte de l’ASO Chlef (14h30), alors que l’US Biskra verra la visite de l’autre promu, la JSM Skikda en l’occurrence.

Deux matchs reportés

À noter enfin que cette première journée est amputée de deux rencontres : USM Bel-Abbès - MC Alger et AS Aïn M'lila - CR Belouizdad. Ces matchs sont reportés à une date ultérieure en raison de la participation du MCA et du CRB au tour préliminaire de la Ligue des champions d’Afrique.

Le Doyen se trouve au Benin pour donner la réplique, ce samedi (17h00 algériennes), à la formation des Buffles du Borgou. De son côté, le Chabab, champion d’Algérie en titre, recevra ce dimanche (17h00) au stade du 5 Juillet 1962 l’équipe libyenne d’Al Nasr.