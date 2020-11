Accidents de la route : Six décès et 253 blessés durant les dernières 48 heures

Six (06) personnes ont trouvé la mort et 253 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus à travers plusieurs wilayas du pays, durant les dernières 48 heures, selon un bilan publié samedi par les services de la Protection civile.

Les services de la Protection civile de la wilaya de Batna ont également enregistré le décès d'un jeune homme (24 ans), asphyxié par le monoxyde de carbone émanant d’un appareil de cuisson à l'intérieur d'une habitation.

Dans le même cadre, les secours de la PC ont prodigué des soins de première urgence à 40 personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant des appareils de chauffage et chauffe-bains dans les wilayas d'El Baydh, Sétif, Guelma, Djelfa, Alger, Naâma, Laghouat, Annaba, Tissemsilt, M'sila, Sidi Bel Abbes et Tébessa.

En outre, les éléments de la Protection civile ont procédé à l'extinction de sept (07) incendies urbains, industriels et divers dans les wilayas d'Alger, Chlef, Bordj Bou Arreridj, Boumerdes et Oran.

S'agissant des activités de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué 220 opérations de sensibilisation à travers 15 wilayas (92 communes) dans le but de rappeler aux citoyens la nécessité de respecter le confinement et les règles de la distanciation physique.

Les mêmes unités ont effectué 280 opérations de désinfection générale à travers 17 wilayas (101 communes), touchant les infrastructures et édifices publics et privés ainsi que des quartiers et ruelles.

Les deux opérations ont mobilisé 622 agents, tous grades confondus, 80 ambulances et 82 engins, selon la même source.