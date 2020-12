Ligue 1 – 2e journée (1ère partie): première sortie réussie pour l’ASAM

L’AS Aïn M’lila a lancé sa saison de la meilleure des manières en s’imposant chez elle face au NC Magra (2-1), à l’occasion de la première partie de la seconde journée du championnat national de Ligue 1, disputée ce vendredi.

Pour sa première sortie dans cet exercice 2020-2021, l’ASAM a réussi son test. Face au NC Magra, les Scorpions ont piqué par deux fois, sur penalty, grâce à Demane (8’ et 84’), alors que le but des visiteurs est à mettre à l’actif de Fegas (16’).

Dans les autres rencontres, le fait d’évoluer à domicile n’a pas été avantageux. En effet, le CA Bordj Bou Arreridj a été accroché par l’USM Bel Abbès dans une partie où les Belabessiens étaient les premiers à débloquer la situation juste avant la pause par Abbas (44’), avant de voir les Bordjiens égaliser à la 70e minute par Guettal. Tout comme l’ASAM, l’USMBA réalise également un bon début de saison vu qu’ils n’ont pas joué le week-end dernier.

À Alger, le Paradou AC a véritablement raté la victoire face au CS Constantine (2-2). Après avoir mené au score par deux buts à zéro, grâce à Benbouali (30e) et Guenaoui (39e), les Pacistes se sont fait rejoindre au tableau d’affichage. L’homme du match côté Sanafir a pour nom Mohamed Bentahar, la nouvelle recrue du CSC a fait parler de lui, quelques minutes seulement après son entrée en jeu, en réduisant la marque à la 41e minute avant de signer un doublé dans le temps additionnel (90+1’).

Du côté d’El Bahia, la montagne a accouché d’une souris. L’affiche MC Oran – JS Kabylie n’a pas été à la hauteur de ce classique du championnat national au vu de la production des deux protagonistes. Si la première mi-temps a tenu en haleine les supporters des deux équipes, la seconde mi-temps est à mettre aux oubliettes. C’est donc sur un score nul et vierge (0-0), en peu plus logique, que le MCO et la JSK se sont quittés.

La suite ce samedi

Le deuxième acte de cette manche aura lieu ce samedi avec quatre parties au programme : JS Saoura - USM Alger, US Biskra - NA Husseïn Dey, ES Sétif - RC Relizane et ASO Chlef - WA Tlemcen.

Cette deuxième sortie s’annonce difficile pour les visiteurs, en particulier l’USM Alger et le NA Hussein Dey, notamment après la découverte de plusieurs cas de contamination à la Covid-19 au sein de l’effectif des deux équipes de la capitale (6 cas à l’USMA et 4 cas au NAHD).

De leur côté, la JSS, l’ESS et l’USB tenteront d’enchaîner avec un second succès de suite, alors que les Chélifiens sont appelés à se ressaisir dans leur antre.

Deux matchs reportés

À noter enfin que cette deuxième journée sera amputée des matchs : MC Alger – O. Médéa et CR Belouizdad – JSM Skikda, et ce en raison de la participation du MCA et du CRB à la manche retour du tour préliminaire de la Ligue des champions d’Afrique.

Prévu ce vendredi après-midi, le match du mouloudia n’a pas eu lieu en raison de l’absence de leur adversaire, à savoir, les Buffles du Borgou (Bénin).

Pour sa part, le CR Belouizdad, second représentant algérien dans cette épreuve, tentera de composter son billet au Caire (Egypte) face au Libyens d’Al Nasr. Lors de la première partie de ce derby Maghrébin, les Rouge et Blanc ont pris option en s’imposant sur le score de 2 buts à 0.

Programmée initialement au stade de la Police (13h45, algériennes), cette rencontre a été délocalisée au stade Petrosport (17h00, algériennes) toujours dans la capitale égyptienne.