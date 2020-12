Ligue 1 – 3e journée : les dates des rencontres connues

La troisième manche du championnat national de Ligue 1 se jouera les 1 et 12 décembre prochains, alors que la quatrième journée aura lieu les 18 et 19 décembre, a annoncé vendredi la Ligue de football professionnel (LFP).

La LFP a programmé également trois des quatre matchs retard qui ne se sont pas déroulés en raison de la participation du MC Alger et du CR Belouizdad à la Ligue des Champions d’Afrique. Ainsi, la partie USBM Bel Abbès – MC Alger se disputera le mardi 8 décembre, alors que les matchs AS Aïn M’lila – CR Belouizdad et MC Alger – Olympique de Médéa auront lieu le mardi 15 décembre.

Concernant la rencontre CR Belouizdad – JSM Skikda, cette dernière n’a pas encore été planifiée.

Programme des rencontres :

3e journée: JSMS-CABBA, CSC-ASO, PAC-MCA, JSK-CRB, NAHD-ASAM, WAT-USMA, NCM-USB, RCR-JSS, USMBA-ESS, OM-MCO.

4e journée: MCA-CSC, CABBA-RCR, USB-PAC, ASO-JSK, ESS-NCM, MCO-WAT, CRB-NAHD, USMA-OM, JSS-USMBA, ASAM-JSMS.