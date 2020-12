Début du sommet extraordinaire de l'UA sur le thème "faire taire les armes"

Les travaux de la 14e session extraordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine (UA), se sont ouverts dimanche par visioconférence, sous le thème "Faire taire les armes: créer des conditions favorables au développement de l'Afrique", le Premier ministre Abdelaziz Djerad représentera l'Algérie aux travaux de ce sommet.

Au menu de ce sommet figure l'examen des moyens susceptibles de mettre un terme aux conflits armés dans le continent africain, aux menaces terroristes et à l'extrémisme violent.

Les participants devront également s'entendre sur les démarches à suivre quant à la mise en ouvre rapide du projet de l'UA visant à faire taire les armes et à faire cesser les guerres et conflits armés en Afrique.

Le sommet extraordinaire pour "Faire taire les armes en Afrique" sera marqué par l'intervention de plusieurs dirigeants sur ce sujet notamment le président en exercice de l'Union africaine, le président sud-africain Cyril Ramaphose, le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, le président du Conseil de paix et sécurité de l'UA pour le mois de décembre , Moeketsi Majoro, Premier ministre du Lesotho et Ramtane Lamamra en sa qualité de Haut Représentant de l'UA pour "Faire taire les armes".

De plus, un rapport du président de la Commission sur les activités et les efforts visant à faire taire les armes sera présenté par Smaïl Chergui, Commissaire à la paix et la sécurité de l'UA. APS