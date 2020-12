Réseau international de véhicules : 74 personnes impliquées à Tipasa, dont des fonctionnaires

Les services de la police de Koléa (Tipasa) ont démantelé un réseau international de trafic de véhicules, impliquant 74 personnes, dont des fonctionnaires et récupéré 53 véhicules, a annoncé, mercredi, le chef de la 2eme sûreté urbaine de Koléa, le commissaire de police Yahiaoui El Djilali.

Dans un point de presse consacré à cette affaire, qui a fait 80 victimes, le commissaire de police Yahiaoui El Djilali a fait savoir que cette affaire a été rendu possible grâce des renseignement faisant état d'une activité suspecte d’un réseau criminel.

Les investigations menées dans le cadre de cette enquête qui a duré plus de 18 mois, ont permis le démantèlement de ce "réseau organisé et aux ramifications multiples", dont les activités se déroulaient avec la complicité de fonctionnaires, au nombre de 12, sur un total de 74 suspects, travaillant au niveau des services d’état civil et de la carte grise de certaines communes du pays.

Selon les explications fournies par le même responsable, l’activité de ce réseau criminel était concentrée au niveau des communes d’El Harrach, Hossein Dey, Bab El Oued, et Bir Touta d’ Alger, outre les communes d’Ouled Aich et Boufarik de Blida.

A cela s’ajoutent les wilayas de Boumerdes, Bejaia, Bouira, Médéa, Tamanrasset, El Oued, Tiaret et Oran, a-t-il précisé.

Le commissaire de police Yahiaoui a signalé l’arrestation, sur ce total de personnes impliquées, de 14 individus, au moment où 12 autres se trouvent détenus pour des affaires similaires, dans des établissements pénitentiaires de plusieurs wilayas.

Des mandats d'arrêts ont été, par ailleurs, délivrés à l’encontre du reste de la bande.

Les véhicules restitués, sont des voitures de luxe de marques allemandes, des camions et des véhicules utilitaires, parmi lesquels 29 véhicules introduits sur le territoire national par la falsification de leurs papiers administratifs et dont cinq sont des véhicules volés dans des pays européens (Allemagne, Belgique, France) et font l’objet d’avis de recherche par Interpol.

Quelque 24 autres véhicules récupérés ont été volés à travers plusieurs wilayas, dont 19 dans la seule wilaya d’Alger, a indiqué le commissaire Yahiaoui.

Il a souligné que la "dangerosité" de cette bande, résidait dans le "partage des rôles et des missions" de ses membres, avec la complicité de fonctionnaires des services d'établissement de la carte grise, qui les aidaient à enregistrer ces véhicules sous de fausses identités, voire même des identités réelles, sans que les concernés soient au courant.

Les accusés dans cette affaire ont été poursuivis pour les chefs d’inculpation de "constitution d’une association de malfaiteurs pour la contrebande internationale", "vol qualifié avec circonstances aggravantes", "faux et usage de faux, escroquerie, abus de confiance, et usurpation d’identité".

Les autres accusations portent sur l’"abus de fonction et atteinte aux réseaux de traitement automatique des données", et "mise en circulation de véhicules aux caractéristiques illégales".

Après cette conférence de presse, les prévenus ont été présentés devant le parquet du tribunal de Kolea.

