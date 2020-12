Nassira Benharrats : le danger du ramassage des déchets paramédicaux s’est accru avec la COVID-19

En cette période de pandémie du COVID -19, le traitement des déchets médicaux, représente plus que jamais un enjeu majeur de santé et de salubrité publiques.

S’exprimant, jeudi matin, dans l’émission Ecolos de la Radio Algérie Internationale (RAI), Nassira Benharrats, Ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables revient sur les efforts fournis par son département envers les hôpitaux pour leur faciliter le tri à la base, la collecte et le traitement des déchets infectieux.

Dans le cadre du principe de solidarité interministérielle, la ministre indique que son département ministériel a axé ses interventions sur les établissements sanitaires qui reçoivent les malades infectés par la Covid-19. « Les opérations ont commencé par Blida et elles se sont étalées sur 27 hôpitaux à travers 25 wilayas», ajoute-t-elle.

Pour rassurer les corps médicaux et paramédicaux, notamment au début de la pandémie, « on fait appel à plusieurs entreprises privées activant dans le domaine traitement des déchets d’activités de soins pour leur collecte et leur traitement», fait-elle savoir.

« Nous avons intervenue avec nos moyens humains et matériels. Nous avons supplié certains hôpitaux en produits désinfections, mais aussi en équipements de protection », surtout, précise-elle, au début de l’épidémie où c’était difficile de trouver un masque ou une blouse.

Par ailleurs, la ministre, estime que la constitutionnalisation du droit à un environnement sain, qui devient un droit fondamental, est une véritable consécration dans la nouvelle constitution qui a consacré quatre articles à ce propos.

La ministre a également mis l'accent sur le rôle de la société civile et des associations environnementales dans la préservation des acquis de la nation, ajoutant que 15 articles de la dernière Constitution ont été consacrés aux associations de la société civile, dont des associations environnementales.

L'étape de la Constitution est la première étape dans le processus de résolution de nos problèmes pour aller de l'avant sur la voie du progrès, conclut-elle.