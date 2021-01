Mondial 2021 – Préparation : gros doute sur le stage des Verts au Bahreïn

Le directeur technique de la Fédération algérienne de handball (FAHB), Karim Bechkour, a indiqué ce lundi que le dernier stage de préparation de la sélection nationale pour le Mondial 2021, prévu du 06 au 11 janvier prochain au Bahreïn est incertain « en raison d'un problème lié au plan de vol ».

« Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore sûrs de se rendre au Bahreïn, en raison d'un problème lié au plan de vol. Pour le moment, nous n'avons pas trouvé celui le plus adapté.

Nous avons trouvé un plan de vol via Paris et Dubaï, mais l'option a été vite écartée par le sélectionneur national pour éviter un long périple qui risque d'épuiser les joueurs », a affirmé M. Bechkour à l'APS.

« Nous sommes en train de rencontrer de grandes difficultés pour réaliser le programme de préparation tracé en vue du Mondial, qui a coïncidé avec la pandémie du Covid-19. Nous sommes en contact avec la fédération du Bahreïn, nous devons leur rendre la réponse dans les plus brefs délais, d'autant que leur sélection est également en pleine préparation », a-t-il ajouté.

En effet, deux rencontres sont programmées face à la sélection bahreïnie, les 8 et 10 janvier à Manama, pour les protégés d’Alain Porte dans le cas où le Sept national parviendrait à rallier le Bahreïn.

Ces deux derniers matchs boucleront la préparation des Verts pour le Mondial 2021, prévu du 13 au 31 janvier prochain en Egypte.

En raison de la pandémie de la Covid-19, la préparation des Algériens pour le rendez-vous égyptien a été fortement perturbée. Les camarades de Ghedbane ont effectué deux stages en Algérie et deux autres en Pologne où ils ont disputé quatre rencontres amicales face à la Russie et à la Pologne.

Versée dans le groupe F, l’Algérie débutera son tournoi le 14 janvier face au Maroc avant d’enchainer, respectivement, face à l'Islande (16 janvier) et le Portugal (18 janvier).