Ligue 1 – 7e journée : première victoire de la saison pour le NAHD

La 1ère partie de la 7e journée du championnat de Ligue 1 de football, disputée vendredi a vu le NA Hussein-Dey obtenir enfin sa 1re victoire de la saison, au moment où le CS Constantine et la JS Saoura s'inclinaient contre toute attente face à l'AS Ain M'lila et la JSM Skikda sur le même score (1-0).

La victoire d'Ennasria à domicile devant l'ASO Chlef (1-0), la première de la saison "2020-2021" a été le fait saillant de cette journée. Il a fallu attendre la 85e minute de la rencontre, pour voir enfin Brahim Si Ammar offrir la victoire aux siens, après trois nuls suivis de trois 3 défaites de rang. Ce succès acquis certes dans la douleur, permet aux "Sang et Or" de se donner une bouffée d'oxygène en remontant provisoirement à la 16e place en compagnie du RC Relizane et du CS Constantine.

Quant à l'ASO, elle voit sa belle série prendre fin, gardant tout de même sa 5e place avec 10 points au compteur.

La surprise du jour est venue de l'AS Ain M'lila qui est allée damer le pion au CS Constantine qui accueillait son adversaire à El- Khroub.

La partie allait s'achever sur un score blanc, lorsque Hamia surgissait dans le temps additionnel (90+3) pour placer une tête imparable dans les filets constantinois, au grand dam du coach du CSC, Abdelkader Amrani.

Cette victoire permet donc aux M'lilis de se mettre provisoirement dans le sillage de l'actuel leader l'ES Sétif, avec un total de 14 points, mais sans aucun match en retard.

Cette 2e défaite de rang des "Sanafirs", les éloigne un peu de la première partie du tableau (13e - 6 pts), confirmant ainsi un début de saison en demi-teinte des Sanafir.

L'autre surprise de vendredi est à mettre à l'actif de la JSMS qui a infligé à la JS Saoura sa première défaite de la saison. Un but en or de Ziouache offre aux "V Noirs" leur seconde victoire de la saison, qui les éloigne quelque peu de la zone de turbulence. Le nouveau promu remonte à la 10e place (7 pts), alors que la JSS, recule à la 4e place en attendant de livrer son match en retard le 2 février face au MC Alger à Béchar.

La 2e partie de la 7e journée programmée ce samedi, verra l'ES Sétif invaincue depuis le 30 novembre 2019, toutes compétitions confondues, croiser le fer avec son voisin du CABBA qui ferme la marche au tableau, en compagnie de l'USM Bel-Abbès, avec deux points seulement.

Cette dernière espérer à l'instar du NAHD glaner sa 1re victoire de la saison.

Cette 7 e journée sera clôturée lundi avec au programme les trois derniers matchs: JS Kabylie - USM Alger, Paradou AC - CR Belouizdad et MC Alger - MC Oran. La Ligue de football professionnel a décalé ces matchs en raison de l’engagement du CRB, du MCA et de la JSK dans les compétitions africaines interclubs, mardi et mercredi.

