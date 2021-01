Mondial 2021 : les adversaires de l'Algérie sous la loupe

La sélection nationale de handball, de retour sur la scène internationale après six ans d'absence, évoluera au Mondial-2021 en Egypte (13-31 janvier) dans un groupe relevé où elle compte tirer son épingle du jeu face à deux pays européens, l'Islande et le Portugal, en plus du Maroc.

Le Sept algérien, qui vise une qualification au tour principal, entamera la phase de poules face au Maroc dans un derby maghrébin qui s'annonce "décisif", puisque la nouvelle formule du Championnat du monde, qui regroupe 32 pays, permettra aux trois premiers de chaque groupe de poursuivre l'aventure.

Face au Maroc, dont la dernière participation à un Mondial remonte à 2007, l'Algérie reste sur une victoire sur le plan continental (33-30), lors du Championnat d'Afrique-2020 en Tunisie, alors que la dernière confrontation algéro-marocaine au niveau international s'était terminée sur un score de parité (19-19) au Mondial-1999.

Le président de la Fédération royale marocaine de handball (FRMHB), Adli Hanafi, avait affirmé lors du tirage au sort du Mondial, en septembre dernier, que "l'Algérie a fait un retour en force sur la scène africaine, d'autant plus qu'elle a réussi à décrocher la troisième place du dernier Championnat d'Afrique des nations en Tunisie".

Pour préparer le rendez-vous égyptien, le Maroc a effectué un premier stage d’un mois à Ifrane, ponctué par deux victoires en amical face à la Guinée (24-22 puis 26-22), avant de poursuivre sa préparation en Turquie avec des matchs amicaux devant notamment la sélection locale (défaite 27-25).

Pour leur deuxième sortie, prévue le 16 janvier, les camarades de Messaoud Berkous défieront la redoutable équipe islandaise qui participera à son 21e Mondial, sans son capitaine, Aron Palmarsson, blessé au genou lors de la finale de la Ligue des champions d'Europe, perdue par le FC Barcelone face aux Allemands de Kiel (33-28).

Le forfait de l'homme aux 113 sélections avec l'Islande risque de sacrément pénaliser l'équipe de Guomundur Guomunsdson, qui n'a plus atteint le Top-10 d'une compétition majeure depuis l'Euro-2014 (5e place) au Danemark.

Dans le bilan des confrontations algéro-islandaises, les Nordiques mènent par 2-0 (34-25 en 2005 et 32-24 en 2015), alors que le troisième face-à-face s'était soldé par un nul (27-27) en 1997.

Le troisième match du 1er tour, prévu le 18 janvier, mettra aux prises les Algériens aux Portugais, qui retrouvent le gratin mondial de la petite balle après 18 ans d'absence.

Les Portugais, qui comptent trois participations au Mondial (1997, 2001 et 2003), avaient créé la surprise lors du dernier Championnat d'Europe, organisé en 2020 conjointement par la Suède, l'Autriche et la Norvège, en atteignant les quarts de finale, bouclant le tournoi à la 6e place au classement, soit mieux que des ténors tels que la Suède et le Danemark, tenant du titre mondial.

Lors du tirage au sort du Championnat du monde-2021, le sélectionneur du Portugal, Paulo Pereira, n'avait pas tari d'éloges sur l'Algérie qu'"il faudra, dit-il, respecter".

"Nous savons que ce sera un Championnat du monde difficile mais nous savons aussi que nous devons respecter, en plus de nos adversaires, notre potentiel.

Nous maintiendrons notre ambition, une fois encore, de solidifier la progression que nous avons eu ces dernières années", avait-il ajouté.

A l'occasion de cette 27e édition du Mondial de handball, qui se jouera pour la première fois en présence de 32 nations, les trois premières sélections de chaque groupe se qualifieront au tour principal, qui se jouera en quatre poules de six.

Les deux premières équipes de chaque poule se qualifient pour les quarts de finale.

APS