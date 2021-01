Ligue 1 - 8e journée : bonne opération pour l’OM et l’USMBA

L’Olympique de Médéa et l’USM Bel Abbès ont réalisé une très bonne opération en s’imposant hors de leurs bases, respectivement, face à l’US Biskra (0-1) et l’AS Aïn M’lila (1-3), en matchs comptants pour la première partie de la 8e journée de la Ligue 1, jouée ce vendredi.

Dans les deux autres rencontres, la JS Saoura a pris le meilleur sur le NA Husseïn Dey (2-1), alors que l’ASO Chlef a dominé le CA Bordj Bou Arreridj (2-0).

En ouverture de cette 8e manche, le derby de l’Est, JSE Skikda et le CS Constantine, disputé jeudi au stade du 20 Août 1955 (Skikda) n’a pas connu de vainqueur. Les deux formations se sont quittées sur un score nul et vierge (0-0).

Confrontation au sommet à Sétif

La suite et fin de cette 8e manche aura lieu ce samedi et sera marquée par une affiche au sommet entre le leader et son dauphin, tous deux invaincus depuis l’entame de l’exercice 2020-2021.

En effet, tous les projecteurs seront braqués sur la capitale des Hauts Plateaux, et plus particulièrement le stade du 08 Mai 1955, pour suivre avec beaucoup d’intérêt et une attente particulière, une rencontre qui promet énormément entre l’ES Sétif, patron de la L1, et le MC Alger, son poursuivant direct.

À cette occasion, l’Aigle Noir, qui compte cinq longueurs d’avance sur le Doyen, tentera de confirmer sa très bonne entame de saison et par la même creuser l’écart en tête du classement. Pour sa part, les Vert et Rouge auront à cœur de piéger l’ESS dans son antre et renter à Alger avec le gain du match.