Accidents de la route : 569 décès et plus de 15000 blessés en 2020

Cinq cent soixante-neuf (569) personnes ont trouvé la mort et 15.854 autres ont été blessées dans 13.314 accidents de la route au niveau national en 2020, a fait savoir lundi le directeur de la Sécurité publique, le contrôleur de Police Aissa Naili.

Lors d’une rencontre dédiée à la présentation du bilan d’activités des différents services relevant de sa direction en 2020, Naili a indiqué que le nombre de décès avait reculé, par rapport à 2019, de 676 à 569 en sus de la baisse du nombre de blessés de 19.151 à 15.854. Idem pour les accidents qui ont baissé de 15.992 à 13.314.

Selon le même responsable, le facteur humain est à l'origine de 98,31% de ces accidents, insistant sur l’impératif de renforcer les opérations de sensibilisation au profit des usagers de la routes.

Il a rappelé en outre les préparatifs en collaboration avec les parties concernées pour l’actualisation du système législatif et son adaptation aux questions de l’heure relatives au trafic routier et au transport public.

S’agissant des activités dissuasives enregistrées en 2020, le contrôleur de police a fait état de 93.916 délits en sus de la mise en fourrière de 32.062 véhicules.

Au volet activités urbaines et protection de l’environnement, le nombre d’infractions enregistré a atteint, selon le bilan avancé, 37.196 soit une augmentation de 2.826 infractions en comparaison avec 2019.

Naili a indiqué que le nombre d’infractions urbaines était de 19.586 soit une hausse de 4.234 par rapport à l’année 2019, appelant à davantage d’efforts pour la protection de l’environnement.

4 morts et 5 blessés durant les dernières 24 heures

Quatre (4) personnes ont trouvé la mort et 5 autres ont été blessées dans 7 accidents de la route, survenus au cours des dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas du pays.

Selon un bilan fourni lundi par les services de la Gendarmerie nationale (GN), ces accidents ont eu lieu à Blida, Chlef, Bouira, Batna et Mila, précise la même source.

Concernant la lutte contre le trafic de psychotropes, les unités de la Gendarmerie ont réussi, durant les dernières 48 heures, à arrêter une personne et saisir une quantité de 386 comprimés et 23.000 DA à Mascara et Constantine.

S'agissant de la lutte contre la fraude et la contrebande, les mêmes unités ont saisi, durant cette période, lors d'opérations distinctes, 2.895 bouteilles alcoolisées, 1.020 sachets de tabac à chiquer, 350 cartouches de cigarettes de différentes marques, 5 quintaux et 54 kg de viande de volailles, 329 quintaux de maïs, 96 quintaux de déchets de cuivre, 20 quintaux de médicaments périmés de différents types, une somme de 14.000 DA ainsi que 9 moyens de transport.

Ces opérations ont permis l'arrestation de sept personnes dans les wilayas de Tizi-Ouzou, Oran, Mascara, Oum El-Bouaghi, Mila et Relizane.