Renouvellement des instances sportives nationales : le MJS dévoile le calendrier des AG électives

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a dévoilé mercredi le calendrier de déroulement des assemblées générales électives (AGE) des fédérations sportives nationales, dont le dernier délai a été fixé au 15 avril prochain.

"Afin d'éviter la concentration des AGE durant les mêmes dates et en vue d'assurer le suivi rigoureux du processus de renouvellement", le MJS a scindé les 54 fédérations et association (sport féminin) en trois groupes (du 20 janvier au 19 février, du 20 février au 19 mars et du 20 mars au 15 avril) et a établi un calendrier sur la base de l'état d'avancement des inspections des services compétents.

"A ce titre, il est rappelé que les fédérations et associations sportives nationales sont tenues de communiquer aux services du MJS, conformément aux échéances prévues, les dates de la tenue de leurs assemblées générales ordinaires respectives accompagnées de l'ensemble des documents y afférents, particulièrement l'ordre du jour et la liste des participants, huit jours avant la date de déroulement des sessions au moins, aux fins de vérification et de validation", indique la tutelle.

Calendrier de déroulement des AGE : 1er groupe (20 janvier-19 février) : athlétisme, rugby, vovinam viet vo dao, cyclisme, sport pour tous, jeux et sports traditionnels, sport et travail, golf, échecs, sports aériens, sourds d'Algérie, kempo, triathlon, koshiki, hapkido, sport scolaire, ANDPSF (sport féminin).

2e groupe (20 février-19 mars) : boxe, handisport, natation, voile, haltérophilie, body building, tennis, tennis de table, tir sportif, badminton, taekwondo, sports de boules, luttes associées, jiu-jitsu, vo-vietnam, aïkido, todokai, snooker, yoseikan-budo.

3e groupe (20 mars-15 avril) : judo, karaté-do, handball, football, volley-ball, basket-ball, sport équestre, escrime, gymnastique, kick-boxing, kung-fu wushu, arts martiaux, sauvetage et activités subaquatiques, rafle et billard, sports mécaniques, ski et sports de montagne, sport universitaire, aviron et canoë-kayak.