Sonatrach consolide son partenariat dans le bassin de Berkine

Le groupe Sonatrach a signé dimanche un protocole d’accord avec ses partenaires Occidental, Eni et Total visant à consolider leurs relations et leur "partenariat historique" dans le périmètre contractuel situé dans les blocs 404 et 208 de Berkine.

Selon un communiqué de Sonatrach, ce protocole d’accord a pour objet l'élaboration d'une feuille de route en vue de la conclusion d’un contrat d’hydrocarbures dans le bassin de Berkine, sous l’égide du nouveau dispositif régissant les activités hydrocarbures.

"Les parties mettront les moyens et les ressources pour atteindre cet objectif", assure la même source.

Cet accord traduit, selon le communiqué, la volonté de Sonatrach et de ses partenaires de conforter leurs traditionnelles relations et de développer leur coopération à travers la recherche de nouvelles opportunités de partenariat.

APS