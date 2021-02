Ligue 1 - 14e journée (1e Partie) : le MCO piège le CSC et monte sur le podium

Le MC Oran s’est installé sur la troisième marche du podium après sa magnifique victoire enregistrée hors de ses bases face au CS Constantine (1-3), ce vendredi, à l’occasion de la première partie de la 14e journée du championnat national de Ligue 1.

Etincelant face à l’US Biskra, le MC Oran a confirmé cette belle victoire en s’imposant à l’extérieur face au CS Constantine. Pour la première de Kheireddine Madoui sur le banc des Hamraoua, comme co-entraineur, les camarades de Litime ont pris l’avantage très tôt dans cette partie en ouvrant le score à la 4e minute par l’entremise de Moutarbi.

La demi-heure passée de deux minutes, Masmoudi s’est mis en évidence à son tour et double la mise (32’) permettant ainsi à son équipe de boucler la première mi-temps avant deux longueurs d’avance.

En seconde partie, les Constantinois ont redoublé d’efforts pour réduire la marque. Après plusieurs tentatives, les Sanafir ont pu se relancer grâce à la réalisation de Amokrane (72’), toutefois, les Vert et Noir n’étaient pas au bout de leur peine.

Meilleure attaque du championnat, l’avant-garde du MCO s’est illustrée une nouvelle fois dans cette confrontation en scorant un 3e but par l’intermédiaire de Bachir Beloumi (77’). Le fils de l’ancienne gloire du football national a marqué un très beau but plein de malice. Bien décalé sur le côté droit, le porteur du n.62 a pris tout le monde à contre-pied en tentant sa chance dans angle ultra-fermé, au moment où les adversaires constantinois pensaient qu’il allait centrer.

Avec 24 points à son actif, le MCO signe sa première victoire en déplacement et grimpe à la 3e place au classement. Quant à lui, le CSC perd une place et recule au 14e rang (13 pts).

L’USB et l’USMBA respirent, le NAHD et l’USMA piétinent

Dans les deux autres rencontres, disputées cet après-midi, l’US Biskra et l’USM Bel Abbès, deux prétendants à la relégation, ont réalisé une bonne opération. Classés au 18e rang, à l’issue de la dernière journée, les Biskris ont réussi à quitter la zone rouge (15e – 13 pts) grâce à leur petite victoire glanée contre l’USM Alger (1-1).

Pour sa part, l’UMSBA a ramené un précieux point, de la capitale, contre le NA Husseïn Dey (1-1). Les Sang et Or étaient les premiers à prendre l’avantage à la 13e minute par Nadji, sur penalty, avant d’assister à l’égalisation des visiteurs, signée Haroun (70‘), sur un penalty généreusement accordé par l’arbitre du match.

Déplacement périlleux pour l’OM et la JSS

La deuxième partie de cette 14e journée aura lieu samedi, à partir de 14h30. Respectivement, coleader et 3e au classement, l’Olympique de Médéa et la JS Saoura seront en appel hors de leurs bases.

Les Olympiens seront en déplacement dans la capitale pour donner la réplique au Paradou AC, tandis que les Aiglons du Sud tenteront de remonter sur le podium, à Chlef, face à l’ASO dans le derby de l’Ouest.

Concernant la troisième et dernière rencontre, elle mettra aux prises deux équipes mal de résultats, à savoir, le WA Tlemcen et le CA Bordj Bou Arreridj. Les Tlemcéniens restent sur une large défaite concédée à domicile, quant aux Bordjens, les Criquets occupent la dernière place et courent toujours après premier succès de la saison.

Quatre matchs reportés

À l’instar de la 13e journée, cette manche est amputée de quatre rencontres. En effet, les matchs : JSM Skikda - MC Alger, JS Kabylie - RC Relizane, ES Sétif - AS Ain M'lila et NC Magra - CR Belouizdad, sont reportés à une date ultérieure à cause de la participation du MCA, de la JSK, de l’ESS et du CRB aux différentes compétitions continentales.

Résultats partiels : US Biskra - USM Alger 1 - 0 NA Husseïn Dey - USM Bel Abbes 1 - 1 CS Constantine - MC Oran 1 - 3 Samedi : Paradou AC - O. Médéa 14h30 WA Tlemcen - CA Bordj Bou Arreridj 15h00 ASO Chlef - JS Saoura 15h00 Reportés : JSM Skikda - MC Alger JS Kabylie - RC Relizane ES Sétif - AS Ain M'lila NC Magra - CR Belouizdad

Classement :