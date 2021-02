Ligue 1 – 14e journée (2e Partie) : fin de série pour l’OM, la JSS corrige l’ASO

La JS Saoura a infligé à l’ASO Chlef une véritable correction (0-6), et consolide par la même occasion sa 3e place au classement, à l’issue de ce derby de l’Ouest, disputé ce samedi à Chlef, pour le compte de la deuxième partie de la 14e journée du championnat national de Ligue 1.

De son côté, l’Olympique de Médéa, véritable révélation de la saison, a vu sa belle série de 11 matchs (8 victoires, 3 nuls) sans la moindre défaite prendre fin à Alger face au Paradou AC (2-1).

Pour sa part, le WA Tlemcen a profité de la réception de la lanterne rouge, le CA Bordj Bou Arreridj, pour engranger trois points (3-1) salutaires qui permettent aux Tlemcéniens de prendre leur distance sur la zone rouge (13e – 14 pts).

Lors du premier acte de cette 14e journée, le MC Oran a signé sa première victoire à l’extérieur en allant damer le pion au CS Constantine (1-3), l’US Biskra a repris des couleurs en battant l’USM Alger (1-0), de même pour l’USM Bel Abbès hauteur d’un match nul, dans la capitale, face au NA Husseïn Dey (1-1).

Quatre matchs reportés

À l’instar de la 13e sortie, cette manche est amputée de quatre rencontres. En effet, les matchs : JSM Skikda - MC Alger, JS Kabylie - RC Relizane, ES Sétif - AS Ain M'lila et NC Magra - CR Belouizdad, sont reportés à une date ultérieure à cause de la participation du MCA, de la JSK, de l’ESS et du CRB aux différentes compétitions continentales.

Résultats partiels : US Biskra - USM Alger 1 - 0 NA Husseïn Dey - USM Bel Abbes 1 - 1 CS Constantine - MC Oran 1 - 3 Paradou AC - O. Médéa 2 - 1 WA Tlemcen - CA Bordj Bou Arreridj 3 - 1 ASO Chlef - JS Saoura 0 - 6 Reportés : JSM Skikda - MC Alger JS Kabylie - RC Relizane ES Sétif - AS Ain M'lila NC Magra - CR Belouizdad

Classement :