Ligue 1 – 16e journée (1e partie) : le leader tombe à Biskra, la JSK s’offre l’OM

La première partie de la 16e journée du championnat national de Ligue 1 est marquée par la défaite du leader à Biskra. En effet, l’Entente de Sétif s’est inclinée face à l’US Biskra (1-0), tandis que la JS Kabylie s’est installée au pied du podium après avoir pris le meilleur sur l’Olympique de Médéa (2-1).

Invaincue en championnat depuis la 8e journée, et son faux pas à domicile enregistré face au MCA, l’Entente de Sétif a concédé sa seconde défaite de la saison, battue à la surprise générale par l’US Biskra (1-0).

Dans ce duel des extrêmes, le dernier mot est revenu au premier relégable. Les Biskris ont réussi à faire jeu égal avec le patron de la L1, avant de prendre l’avantage en toute fin de partie grâce à Herari (88’).

Ce succès permet aux gars des Zibans de comptabiliser 16 points et par la même occasion de gagner deux places au classement (15e).

Et de quatre pour la JS Kabylie

La belle série de résultats positifs continue pour la JS Kabylie. Les Canaris s’installent dans une véritable dynamique de victoires après leur succès arraché, loin sans mal, face à l’Olympique de Médéa (2-1).

Auteur d’une bonne première période, les Jaune et Vert ont pris les devants par Hamroun à la 37e minute. En seconde mi-temps, le rendement des Kabyles a baissé face au réveil des Olympiens qui ont réussi à recoller au score à la 79e minute par Kenniche.

Alors que la partie s’amblait se diriger vers un score de parité, Benabdi a offert les trois points aux Lions du Djurdjura ont signant un but de toute beauté sur une frappe canon dès 35 mètres (90'+1).

À la faveur de cette 4e victoire consécutive, la JSK rejoint le MCO à la 4e place (27 pts).

Le CSC renoue avec le succès, le RCR remporte le derby de l’Ouest

De retour au stade Ben Abdelmalek Ramdane, le CS Constantine a réussi à renouer avec le succès. Hôtes du NA Husseïn Dey, les Sanafir se sont imposés sur le score de 2 buts à 1 sur des réalisations signées Yettou (33’) et Amokrane (67'), alors que Meftah (54‘) avait marqué pour les Song et Or.

Cette victoire permet aux Constantinois de progresser d’un rang (15e – 14 pts), au moment où le NAHD recule d’une place (14e – 17 pts).

À Relizane, le derby de l’Ouest, RC Relizane - USM Bel Abbès, est revenu au RCR (1-0). Le Rapid est parvenu à réaliser l’essentiel en inscrivant un seul but par l’entremise de Aoued (32’). À noter que les visiteurs avaient la possibilité de niveler le score à la 73e minute, mais Fadil a raté la transformation de son penalty.

Toujours à l’Ouest du pays, le WA Tlemcen a été tenu en échec par le NC Magra (2-2). Les visiteurs ont débloqué la situation avant la pause citron par l’intermédiaire de Bouguèche (43’). Par la suite, les Tlemcéniens ont égalisé par Belatreche (59’), sur penalty, avant de repasser devant grâce à Belaribi (75’). À huit minutes de la fin, le NCM est parvenu à son tour à remettre les pendules à l’heure par Korichi (82’) sur penalty également.

La suite ce samedi

Le second acte de cette 16e sortie de la saison aura lieu ce samedi, à partir de 15h00, avec trois rencontres au programme. À Alger, la capitale vibrera au rythme du derby Paradou AC – USM Alger. L’ASO Chlef tentera de se reprendre face à l’AS Aïn M’lila, tandis que la JSM Skikda sera en appel chez elle face au MC Oran, l’une des équipes les plus en forme du moment.

Deux matchs reportés

Concernant les matchs, CA Bordj Bou Arréridj - MC Alger et CR Belouizdad - JS Saoura, ils ont été reportés à une date ultérieure en raison de la participation du MCA et du CRB à la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions d’Afrique.

Résultats partiels : WA Tlemcen - NC Magra 2 - 2 RC Relizane - USM Bel-Abbès 1 - 0 CS Constantine - NA Husseïn-Dey 2 - 1 US Biskra - ES Sétif 1 - 0 JS Kabylie - Olympique Médéa 2 - 1 Samedi : Paradou AC - USM Alger 15h00 ASO Chlef - AS Aïn M'lila 15h00 JSM Skikda - MC Oran 15h00 Reportés : CA Bordj Bou Arréridj - MC Alger CR Belouizdad - JS Saoura

Classement :