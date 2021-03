Accidents de circulation : 06 morts et 174 blessées enregistrés ces dernières 24 heures

Six (06) personnes sont décédées et 174 autres blessées dans des accidents de circulation survenus durant ces dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas, indique lundi un communiqué de la protection civile.

Selon les services de la protection civile, qui ont effectué 146 interventions durant la même période, le bilan le plus lourd "a été enregistre au niveau de la wilaya de Bejaia avec 02 personnes décédées et 02 autres blessées suite à une collision entre un véhicule léger et un camion survenue sur la RN 26 commune de El Flaye, daïra de Sidi Aich", soulignant que les victimes ont été prises en charges sur les lieux, puis évacuées vers les structures sanitaires.

La Protection civile a déploré le décès de deux enfants âgés de 14 et 15 ans, morts noyés dans une mare d'eau à proximité du barrage de Kadara, commune d'El Kharouba, dans la wilaya de Boumerdès, dont les corps ont été évacués vers l'hôpital de Thénia, ajoute la même source.

Ainsi, les éléments de la protection civile sont intervenus également, durant la même période pour prodiguer des soins de première urgence à 06 personnes incommodées suite à l’inhalation du monoxyde de carbone CO émanant des appareils de chauffes bain à l’intérieur de leurs domicile à Tlemcen et Laghouat.

Les sapeurs pompiers sont intervenus pour l’extinction de 03 incendies urbains et divers, et d'éviter leurs propagation à d’autres lieux mitoyens, à Alger, Oum El Bouaghi et Tindouf, poursuit la même source, qui affirme qu'aucune victime n’est à déplorer.

Pour les activités de lutte contre la propagation de la Covid-19, les unités de la protection civile ont affirmé avoir "effectué durant les dernières 24 heures 33 opérations de sensibilisation à travers 21 communes réparties sur 06 wilayas, et 36 opérations de désinfection générale à travers 17 communes réparties sur 2 wilayas, qui ont touché l’ensemble des infrastructures et édifices publiques et privés.

Par ailleurs, les unités de la protection ont enregistré 2382 interventions, durant ces dernières 24 heures, pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité et ainsi que les opérations de sensibilisation et de désinfection relatives au Coronavirus.

APS