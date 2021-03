44 incubateurs créés à travers les établissements de l’enseignement supérieur

Soixante-dix-huit (78) maisons de l’entrepreunariat et quarante-quatre (44) incubateurs ont été créés à travers les établissements de l’enseignement supérieur au niveau national, a indiqué ce samedi à Oran, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane lors de l’ouverture de la conférence régionale sur les start-up, organisée par le ministère délégué auprès du premier ministre chargé de l’économie de la connaissance et des start-up.

Selon M. Benziane, ces structures sont chargées de sensibiliser les étudiants, de les former, de les encourager et de garantir leur accompagnement dans la création de start-up.

Par ailleurs, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé, durant la semaine en cours, la signature d’un accord-cadre son département et le ministère délégué auprès du premier ministre chargé de l’économie de la connaissance et des start-up.

Cet accord concernera la coopération dans le domaine du soutien des projets innovants et des incubateurs universitaires, ainsi que l’accompagnement des étudiants universitaires diplômés pour la création de start-up.