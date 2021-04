Le syndicat national des agents de la Protection civile se démarque des sit-in de protestation

Le syndicat national des agents de la Protection civile relevant de la Mutuelle nationale des travailleurs des collectivités locales et de l'administration (UGTA) s'est "démarqué catégoriquement" des sit-in de protestation organisés récemment par des agents de ce corps, appelant à "la retenue et la sagesse"

Le Syndicat a indiqué, mercredi dans un communiqué, avoir pris acte que "des agents de la Protection civile ont organisé ces derniers jours des sit-in de protestation pour soulever des revendications socioprofessionnelles, et ce, suite à des appels, dont la source est inconnue, relayés sur les réseaux sociaux", a-t-il indiqué , affirmant qu'il se démarquait "catégoriquement de cette action".

Après avoir salué "les sacrifices du corps de la Protection civile en toutes conditions dans la protection des personnes et des biens", le Syndicat a mis en garde contre "le suivi de ces appels tendancieux susceptible de porter atteinte à la stabilité du secteur, notamment en cette conjoncture que connait le pays".

'"Les revendications et les préoccupations légitimes des agents de la protection civile sont à l'étude par la tutelle dans le cadre d'une commission mixte avec la participation des représentants du partenaire social des agents pour la prise en charge des revendications socioprofessionnelles soulevées", a ajouté la même source.

Rassurant "l'ensemble des agents de la Protection civile que le travail de la commission mixte est positif et sur la bonne voie et devra parvenir à la prise en charge par la tutelle des préoccupations exprimées", le Syndicat a appelé "au calme et à la sagesse pour réunir un climat propice à la concrétisation des aspirations et des espoirs du personnel de ce corps".

Le Syndicat a affirmé "croire en le haut sens de professionnalisme et de responsabilité des agents de la Protection civile qui ont toujours fait preuve de discipline et sauront déjouer les desseins de ceux qui tentent d'instrumentaliser les revendications légitimes des agents pour ternir l'image de ce corps et porter atteinte à la stabilité du pays'".