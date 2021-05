Ligue 1 - 20e journée : CRB - ASAM à Bologhine et en nocturne

La rencontre, CR Belouizdad - AS Aïn M'lila, comptant pour la 20e et première journée de la phase retour du championnat national de Ligue 1 aura lieu ce mardi au stade Omar Hamadi (22h30), a indiqué ce dimanche la Ligue de football professionnel (LFP).

Bonne nouvelle pour le CR Belouizdad et AS Aïn M'lila. Alors que leur confrontation était initialement programmée à 16h00 au stade du 20 Août 1955 (Alger), cette partie se jouera finalement en soirée pendant ce mois de Ramadan, à partir de 22h30, et ce, après que les responsables de l'USM Alger aient donné leur accord, explique la même source.

Après la reprogrammation de cette partie, seuls deux matchs auront lieu durant l’après-midi (16h00), il s’agit de JSM Skikda - US Biskra et Paradou AC - RC Relizane.

Pour rappel, la série de mise à jour de la phase aller a pris fin samedi avec la victoire du leader sétifien arrachée à Skikda face à la JSMS.