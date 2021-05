Intempéries: la Protection civile appelle à la vigilance

De fortes chutes de pluies sont attendues sur plusieurs wilayas du pays. La direction générale de la Protection civile appelle à la prudence.

Des recommandations adressées particulièrement aux usagers de la route. « Ils sont appelés à réduire la vitesse, à allumer les feux même en plein jour, à respecter la distance de sécurité et à éviter les manouvres dangereuses », indique un communiqué de la Protection civile.

Rester loin des cours d’eau

« Il est nécessaire de rester loin des Oueds et des bords d’Oueds », rappelle encore les services de la protection civile qui insistent sur « la surveillance des enfants qu'il faut impérativement sensibiliser sur les dangers de se rapprocher des Oueds.»

Autre recommandation : éviter les tentatives de traverser les torrents à pieds, à la nage ou même en voiture. Il faut également « couper l’électricité et le gaz en cas d'infiltration des eaux pluviales au domicile et surélever les meubles, les appareils électriques et autres effets personnels.»

Deux numéros, le 1021 et le 14, sont mis à la disposition des citoyens pour appeler les secours, rappelle la Direction générale de la Protection civile.