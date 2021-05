Martins (ent. de la Mauritanie) : donner le maximum face à l’Algérie pour apprendre et grandir

L’entraineur de la sélection mauritanienne de football, Corentin Martins, s’attend à une « grande opposition » face à l’Algérie lors du match amical prévu le 3 juin au stade Mustapha-Tchaker de Blida (20h45). Pour le technicien français, ses protégés vont « essayer de sortir le meilleur match possible pour apprendre beaucoup et grandir ».

« C’est un plaisir que mes joueurs puissent affronter des joueurs de très hauts niveaux qui évoluent dans les plus grands clubs en Europe et qui viennent de gagner la dernière Coupe d’Afrique des nations (CAN 2019) », a déclaré M. Martins dans un entretien exclusif accordé à Walid Bouaouiche de Radio Algérie Internationale (RAI).

« Mes joueurs sont jeunes et on s’attend à une grande opposition dans laquelle nous allons essayer de faire le meilleur match possible pour apprendre beaucoup et grandir », a-t-il ajouté.

Afin de pallier au report des deux premières journées du second tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, de juin à septembre, la Fédération algérienne de football (FAF) a décidé de profiter des dates FIFA afin de programmer trois joutes amicales. La première aura lieu face à la Mauritanie, le jeudi 3 juin (20h45) au stade Mustapha-Tchaker de Blida, la deuxième se jouera trois jours plus tard, soit le dimanche 6 juin, à la même heure et dans la même enceinte, tandis que la troisième est programmée pour le vendredi 11 juin au stade Hamadi Agrebi de Radès (Tunis) face à la Tunisie.

S’exprimant sur son futur adversaire, l’ancien joueur emblématique de l'AJ Auxerre (France), dans les années 90, n’a pas tari d’éloges sur la sélection nationale et son coach. « Belmadi a réussi à créer un groupe uni et tourné vers un objectif de la gagne et c’est ce qui lui a permis de remporter la CAN », a indiqué le coach des Vert et Jaune.

Terminer premier de notre groupe

À l’instar de l’Algérie (groupe A), la Mauritanie, 101e au classement de la FIFA, 22e au niveau continental, prépare aussi les éliminatoires du Mondial 2022. Les Mourabitounes ont été versés dans le groupe B en compagnie de la Tunisie, de la Zambie et de la Guinée équatoriale.

Convié à donner son avis sur le report du début de la seconde phase des qualifications, le sélectionneur de la Mauritanie a fait savoir que c’était un mal pour un bien, spécialement dans cette conjoncture, « parce qu’il faut s’organiser au mieux pour que les tests Covid-19 soient les plus précis possible et faits dans les meilleures conditions ».

Concernant l’ambition de son équipe lors de ce deuxième tour des éliminatoires, M. Matrins a indiqué qu’il vise tout simplement la première place du quatuor B. « Même si on n’est pas la plus grande nation de football d’Afrique, on n’a pas moins d’ambitions que nos adversaires et on veut nous aussi terminer premier de notre groupe », a-t-il conclu.

Pour les férus de statistiques, le 3 juin prochain, l’Algérie et la Mauritanie vont se donner la réplique pour la 6e fois dans l’histoire des deux nations. Sur les cinq premières confrontations (2 officielles, 3 amicales) disputées jusque-là, les Verts se sont imposés à quatre reprises, contre un match nul.

La dernière empoignade, en amical, remonte au 07 janvier 2017, à Blida, où les Fennecs avaient gagné sur le score de 3 buts à 1 sur des réalisations signées Hanni, Bounedjah et Bentaleb.

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia