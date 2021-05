Accidents de la route : 16 morts et 333 blessés ces dernières 24 heures

Selon un communiqué de la Protection civile, 16 personnes ont trouvé la mort et 333 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures, à travers plusieurs wilayas du pays.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d'Oran avec 4 morts et 4 blessés. Viennent ensuite Tlemcen avec 3 morts et 2 blessés et Adrar où la protection civile enregistre 2 morts et 2 blessés. Les secours de la Protection civile sont également intervenus après l'explosion du radiateur d'un bus sur l'autoroute Est-Ouest. 9 personnes atteintes de brûlures légères ont reçu des soins d’urgence au niveau de la commune d'El Yachir, dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj. Par ailleurs, les éléments de la Protection civile sont intervenus pour repêcher un enfant de 11 ans décédé par noyade dans une mare d'eau, au village de Cherguia, commune de Ben Choud, daïra de Dellys, dans la wilaya de Boumerdes, ajoute le communiqué.