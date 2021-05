Magassouba (Ent. Mali) : « Si nous affrontons l’Algérie c’est pour progresser »

Le sélectionneur du Mali, Mohamed Magassouba, a déclaré, ce lundi, vouloir voir son équipe progresser davantage après le match amical face à l’Algérie, prévu le dimanche 6 juin (20h45) au stade Mustapha Tchaker de Blida.

Dans un entretien exclusif accordé à Walid Bouaouiche de Radio Algérie Internationale (RAI), le patron des Aigles du Mali est revenu, entre autres, sur cette nouvelle joute amicale entre Algériens et Maliens, ainsi que sur son équipe et sur les aspirations des Maliens.

Affronter l’Algérie pour progresser

« On se connait très bien, car on a l’habitude de s’affronter. Je me souviens encore de notre dernière confrontation qui a eu lieu au Qatar, avant le départ pour la CAN 2019, dans un match très intéressant soldé sur le score de 3 buts à 2 en faveur de l’Algérie. Il est clair que nous n’avons pas atteint le niveau de l’Algérie, mais si nous affrontons cette équipe c’est pour progresser naturellement », a indiqué M. Magassouba.

« Aujourd’hui, la meilleure référence en Afrique c’est l’Algérie. Outre son statut de championne d’Afrique, l’Algérie est une équipe complète, bien organisée, bien en place et qui joue parfaitement toutes les phases de jeu. Pour moi, c’est une équipe parfaite et je tiens à rendre hommage au travail accompli par Djamel Belmadi qui a su offrir à l’Algérie et à l’Afrique une équipe comme celle-ci », a-t-il ajouté.

« Le Mali a progressé et il mérite de participer au Mondial »

Figurant à la 57e position au classement de la FIFA, la 9e sur le plan continental, le Mali prépare lui aussi les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, dont les deux premières journées ont été reportées de juin à septembre.

Les coéquipiers de Moussa Marega ont été versés dans la poule E aux côtés du Rwanda, du Kenya et de l’Ouganda.

Pour le technicien malien, il est grand temps que son pays fasse partie du gotha mondial, en prenant part à la prochaine Coupe du monde, et qu’il remporte également sa première Coupe d’Afrique des nations, notamment, avec cette génération de joueurs.

« Le Mali est assoiffé de remporter la Coupe d’Afrique et de participer à une phase finale de la Coupe du Monde. Au vu des attentes du peuple malien, nous allons tout faire pour être à la hauteur, se battre avec nos armes, nos moyens et nos qualités pour pouvoir donner satisfaction à notre pays qui, non seulement, rêve d’être au Mondial, mais ambitionne également de monter sur le toit de l’Afrique », a souhaité le premier responsable de la barre technique du Mali.

M. Magassouba estime également que « ce ne serait pas une surprise si le Mali venait à se qualifier pour le Mondial qatari vu la valeur de son équipe et de ses joueurs, car « sa sélection a progressé, même s’il elle n’a pas encore atteint le niveau escompté ». Pour lui, le Mali a progressé et de ce fait, il mérite d’être parmi les nations africaines qui prendront part au Mondial 2022.

Belmadi a fait un travail de titan et Mahrez mérite le ballon d’or africain

Appelé à apporter son expertise et son point de vue sur le travail réalisé jusque-là par le coach national, Djamel Belmadi, et sur la saison exceptionnelle de Riyad Mahrez, le sélectionneur du Mali s’est montré admiratif vis-à-vis de tout ce qui a été fait par son collègue, le qualifiant même de « Travail de titan », qui a pu bâtir une équipe équilibrée et très performante.

Concernent le capitaine des Verts, M. Magassouba a affirmé que le sociétaire de Manchester City, sacré Champion d’Angleterre, est au-dessus du lot et il mérite de recevoir le ballon d’or de la FIFA pour l’ensemble de son œuvre avec l’Algérie et les Citizens, d’autant plus, si Mahrez venait à remporter la Ligue des Champions d’Europe, dont la finale aura lieu, face au Chelsea, samedi prochain à Porte (Portugal).

Neuvième confrontation en amical

Au registre des statiques, l’Algérie et le Mali vont se donner la réplique, en amical, pour la 9e fois de leur histoire. Après huit confrontations, l’Algérie est devant avec 5 victoires, contre 2 défaites et 1 match nul. La dernière en date remonte au 16 juin 2019, disputée au Qatar, dans laquelle les camarades de Bennacer se sont imposés sur le score de 3 buts à 2 sur des réalisations de Bounedjah, Belaili et Delort.

Outre le Mali, l’Algérie disputera deux autres matchs amicaux, et ce, dans le cadre sa préparation pour la seconde phase des qualifications pour le rendez-vous qatari. Le premier aura lieu contre la Mauritanie, le jeudi 3 juin (20h45) au stade Mustapha Tchaker de Blida, tandis que l’autre rencontre est programmée pour le vendredi 11 juin au stade Hamadi Agrebi de Radès (Tunis) face à la Tunisie.

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia