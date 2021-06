Accidents routiers : 3 morts et 22 blessés à Béjaia et à Bouira

Deux personnes sont mortes et 17 autres ont été blessées vendredi, dont 2 enfants et neuf femmes, lors d’une collision frontale entre un bus de transport de voyageurs et un véhicule de tourisme, alors qu’une personne a péri à Bouira dans un accident qui a fait aussi 5 blessés.

Le premier accident est survenu sur la RN.26 (Bejaia-Bouira) à hauteur du lieudit El-Khroub, relevant de la daïra d’El-Kseur, à 32 km à l’ouest de Bejaia, a annoncé la protection civile.

Les deux personnes décédées à bord du véhicule léger ont péri sur le coup. Les blessés qui étaient à bord du bus souffrent de divers traumatismes, a précisé la même source.

Un mort et 5 blessés à Bouira

Le deuxième accident est survenu sur l'autoroute Est-Ouest au lieu-dit Mergueb à Ain Tork (Ouest de Bouira).

L'accident s'est produit suite à une collision entre deux véhicules touristiques et un camion, a expliqué le chargé de communication de la protection civile, le sous-lieutenant Abdat Youcef.

"Un jeune homme de 34 ans a rendu l'âme sur le coup tandis que cinq autres personnes ont été blessées et évacuées à l'hôpital de Bouira", a-t-il ajouté.

"Le corps de la victime décédée, a été transporté à la morgue du même établissement hospitalier de Bouira", a précisé la même source.

Deux enquêtes ont été ouvertes par les services de la Gendarmerie nationale pour élucider les circonstances exactes de ces deux accidents mortels.